(Entrevista en LA DORREGO) “Hay un marcado desprecio (del intendente Reyes) hacia los dirigentes” del Sindicato de Trabajadores Municipales

Los secretarios general y de Organización del Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Dorrego, Domingo Fortunato y Omar Croci, cargaron duramente contra el intendente Raúl Reyes no sólo porque no atendió el pedido de aumento salarial que había hecho el gremio, sino también porque aseguraron que el jefe comunal no los recibe personalmente.

Fortunato destacó que desde comienzos del mes pasado (plantearon una serie de pedidos) a la fecha no cambió “prácticamente nada”.

Recordó que desde el sindicato solicitaron una recomposición salarial de entre un 10 y un 12%, pero desde el Ejecutivo respondieron que no hay recursos. En lo que va del año, los trabajadores municipales recibieron un 12 por ciento de incremento cuando la inflación anual podría llegar al 32 o 35%, según proyectó.

“Es decir, estamos 20 a 22 por ciento por debajo. La realidad es muy difícil”, reconoció Fortunato.

Luego, destacó que cuando se produjo la última suba, en el mes de agosto, el gremio mostró su desacuerdo con el monto y la forma de pago. “A partir de esa negativa, el intendente nos bajó el precio. Hay un marcado desprecio del intendente hacia los dirigentes del gremio”, enfatizó.

“No sé cuál es el motivo, pero él no nos recibe y sí otros funcionarios de menor rango”, amplió.

A su turno, Croci admitió su impotencia porque en cada reunión con integrantes del gobierno municipal reciben una respuesta negativa.

“No se cumple ni con lo que está escrito”, cuestionó. Por esta razón, no descartó que los reclamos se canalicen por otras vías.

Tras manifestar que los planteos del sindicato son razonables, Croci reclamó que Reyes camine más la calle para conocer la necesidad real de los trabajadores.

Raúl (por el intendente) tendría que estar más en la calle y tener más sensibilidad… No se cumple ni con lo que está escrito (Omar Croci)”

“Hay empleados que ganan poco más de 20 mil pesos. (El intendente) está administrando bienes del pueblo y no de una empresa propia”, enfatizó.

NÚMEROS

Estos son algunos datos aportados por Fortunato:

*Sueldo básico inicial de un trabajador de planta permanente de 35 horas semanales: 24.700 pesos.

*40 horas semanales: apenas supera los 28 mil.

*44 horas: 31 mil.

*48 horas: no llega a 34 mil pesos.

*A esos montos hay que agregarle los descuentos.

*Ningún funcionario gana menos de 110 mil pesos de básico.

*El intendente cobra más de 300 mil pesos.

Podrán escuchar la entrevista completa en la parte superior de este post. (1/12/20).