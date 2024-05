Emiten una alerta amarilla por vientos para Coronel Dorrego y gran parte de la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para este sábado e incluyó en la advertencia a Coronel Dorrego y gran parte del sudoeste bonaerense.

Según indicó, el área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 55 km/h y con ráfagas que podrán superar los 80 km/h.

Además de nuestra ciudad, la alerta abarca a Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, González Chaves, C. Pringles, Bahía Blanca, Monte Hermoso, C. Rosales, Tornquist, Saavedra, C. Suárez, Puan, Villarino y Patagones. (03-05-24).