Trotta subrayó que se espera un regreso “masivo” a la presencialidad escolar en 2021

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que para 2021 se espera el regreso a la presencialidad de forma masiva en las escuelas del país y precisó que el ciclo lectivo comenzará entre la tercera semana de febrero y la segunda de marzo, según las jurisdicciones.

“La presencialidad tiene que ser la regla y el eje ordenador de todas las decisiones que tomemos el año próximo, para poner en valor todos los aprendizajes de este año tan complejo”, dijo el ministro a la agencia estatal Télam, y agregó que “por eso, para el inicio de las clases en 2021 vamos a tener un regreso masivo con todos los cuidados a las aulas”.

No obstante, el ministro sostuvo que el regreso a las aulas estará facilitado por la vacunación de los docentes, aunque advirtió que la disposición no está atada a eso.

“Siempre hemos dicho que no hace falta tener vacuna para la vuelta a clases. La vacunación de los docentes nos va a permitir que recuperemos la normalidad que nos arrebató la pandemia cuando haya una cobertura suficiente de la población”, sostuvo Trotta.

Un año complejo

El funcionario presentó esta semana un informe llamado “A las aulas. Síntesis de acciones y plan de trabajo 2021 para garantizar la plena presencialidad en el sistema educativo argentino”, donde se asegura que “la reapertura de las escuelas y el desarrollo de clases es la tarea más relevante que vamos a desplegar en todo el territorio nacional”.

Sobre las dificultades que se afrontaron durante la pandemia, el trabajo destaca que “alrededor del diez por ciento de las y los estudiantes matriculados en marzo 2020 en algún nivel de la educación obligatoria mantuvieron un bajo o nulo intercambio con su escuela, esto representa aproximadamente un millón de estudiantes”.

En ese sentido, se indicó que el 10% de los estudiantes tuvo contacto dos o tres veces por mes o no tuvo contacto, algo común o transversal a todos los niveles.

En cuanto a la brecha digital, el informe mostró que el 45 % de los hogares no dispone de una computadora en funcionamiento, el 52 % no cuenta con una computadora liberada para uso educativo y tres de cada diez de hogares no tiene acceso fijo a Internet: 27% accede sólo desde el celular y 3% no cuenta con Internet de ningún tipo. (DIB) (1/12/20).