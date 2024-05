Sergio «Nani» Acebedo, tras 35 años en el Correo: «Siento mucho dolor por haberme tenido que ir así»

El siguiente comentario fue escrito este jueves 16 por el vecino Sergio «Nani» Acebedo en su Facebook:

«Buenas tardes. Acabo de terminar una etapa de la vida. Después de 35 años de pertenecer a Correo Argentino, tuve que tomar una decisión que no tenia pensada. Me fui contento. No sentí mucha angustia y tristeza porque, tal vez, no era esta la forma de irme, pero así son las cosas. Miles de compañeros despedidos, cientos de oficinas que cerraron y despidos voluntarios u obligatorios. Señores Gobernantes: así no se construye un país. Así se DESTRUYEN Familias enteras sin trabajo y a nadie le importa. Siento mucho Dolor por haber tenido que irme así. Gracias a Norma, mi compañera de vida, que me apoyó a tomar tal decisión, muy difícil. Se me cayó una lágrima. Sí, porque dí muchos años de mi vida y no terminé como hubiese querido, pero bueno, a seguir otra etapa de la vida». (17-05-24).