Fabián Colturi: «Sé lo difícil que es, pero me gustaría ganar una final en memoria del viejo»

NOTA ESCRITA POR TOMÁS ARRIBAS EN LA NUEVA.

La nostalgia lo invade en cada paso, en cada acelerada. Ni hablar la presencia espiritual del recordado Pichón. Pero la realidad golpea cada vez más la puerta en la vida del dorreguense Fabián Rubén Colturi (55).

Inexorablemente, de acuerdo a lo que dicta su basta y exitosa trayectoria, el final del camino deportivo está cada vez más cerca. Aunque, siendo francos, ni el propio Petiso tiene en claro cuando se escribirán sus últimas estrofas midgísticas.

Resultados como el del pasado viernes, paradójicamente, no ayudan mucho al cuatro veces campeón; al menos unos meses más continuará deshojando la margarita entre la continuidad y el retiro, también potenciado por el hambre juvenil de su hijo Joaquín.

El diálogo, por supuesto, se inició con la pregunta en cuestión…

–¿Y Fabián, qué vas a hacer?

–¡Qué tema!, ehhh…

Allí confirmamos la teoría: el asunto llevará unas cuantas semanas.

«Estamos muy felices por lo que nos tocó vivir. Hasta hace unas semanas te decía que eran mis últimas fechas, porque la verdad no salieron bien las cosas. Pero hoy viniste al taller (refiriéndose a quien escribe estas líneas) y estás entrevistándome por algo; dimos un importante salto, y eso hace que no sea una decisión fácil», contó Fabián desde las entrañas del taller familiar situado en su Dorrego natal.

«Hacer el segundo mejor tiempo en series, con el Midget de hoy, no es para nada fácil. El auto dio un salto grande y gracias a la mano que me dio Darío Roth en el chasis. Lástima que por culpa nuestra no anduvo dos fechas antes, pero vamos a encarar las dos que quedan con todo», agregó.

El entusiasmo por el 6º puesto obtenido en la pasada final (previamente marcó el 2º mejor tiempo en series, tal lo señalado), motivaron a Fabián y Joaquín, su hijo, a acelerar las negociaciones en busca de mayor potencia para las dos competencias restantes.

En el radar asoma nada menos que el tornquistense Sergio Torres, rival acérrimo en el pasado, cuya sabiduría ya está a disposición de la máquina Nº54.

La evidente mejora mecánica, el asesoramiento de dos idóneos en la materia y el plus anímico de regresar a una finalísima tras más de tres años (desde la cuarta fecha del Estival 2018/19), nos hace pensar que Fabián tiene un cartucho más…

«La idea cuando termine el campeonato es ir a probar con Joaquín, a ver cómo se dan las cosas y analizar cómo será el campeonato de invierno. Ahí veremos qué hacemos. Está claro que yo estoy hecho con todo lo que se hizo», asegura Colturi, cuyo debut se produjo en el Estival 1981/82 (lleva más de 640 carreras…).

«Seguiría un año más pero para hacerlo realmente como corresponde y poder andar adelante; quiero retirarme andando bien. No tengo que demostrar más nada, pero me gustaría hacerlo bien, mejor que lo hecho en este campeonato.

–¿Cómo andás de ganas?

–Ya me siento cansado. Haría el esfuerzo, pero, como dije, para intentar retirarme de manera decorosa. Tendría que hacer gimnasia, buscar más presupuesto y demás. Pero antes de tomar cualquier decisión, vamos a esperar las pruebas de Joaquín y a hablar con todos los auspiciantes. No lo voy a decidir yo solo.

«También hay que ver cuánto pierde Joaquín al tener que esperar otro año, en relación al protagonismo que yo pueda recuperar en una temporada», explicó.

–¿Y en lo conductivo, todavía te sentís a la altura?

–Sí, me siento bien. Pasa que nos falta leer mejor la pista antes que arranque la fecha, cosa que yo no hago y hoy estás obligado a hacerlo, como tantas otras cosas que hacen los que pelean adelante. Yo sigo con el mismo libreto de siempre y el Midget cambia todos los años.

«Como lo hicimos siempre es complicado, pero todavía se puede hacer. Tenemos una estructura de años acá en el taller, pero nos falta gente y plata. Estamos muy solos con Joaquín, no tenemos alguien más que pueda meter mano en el auto o que asesore en qué hacer. Si hubiese estado con Darío (Roth) desde el arranque habría sido otra cosa», dejó en claro el cuatro veces campeón de verano y ganador de 33 finales.

–Siendo sincero, pensé que sin Pichón no ibas a continuar…

–La pérdida del viejo dentro de todo la voy llevando, aunque se lo extraña mucho. Si no fuese por el empuje de Joaquín y toda la gente que me sigue apoyando, seguramente no estaría corriendo más. Me da pena que no esté acá viendo que pudimos andar bien.

La sociedad Roth-Torres

Finalizada la comunión con el devenido preparador Maximiliano Hardoy, Fabián apeló a uno de los chasistas del momento: Darío Roth, hermano del tres veces campeón, y responsable del buen andar de unos cuantos autos en la actualidad.

«Es espectacular laburar con Darío, nos dio muchas ganas. El auto respondió al toque y andando bien. Hace años que venimos penando con el chasis y que no teníamos alguien que se encargue seriamente. De haberlo tenido antes, seguramente se habrían logrado mejores resultados en los últimos años», contó Fabián.

–¿Con Sergio, cómo surgió todo?

–Lo de Sergio empezó con una charla en boxes y después fui a visitarlo una tarde a su taller. Lástima que no hubo tiempo, pero ofreció darnos una mano con su banco de pruebas y trabajando en elementos muy importantes del motor. Tuvo un gesto muy especial con nosotros.

«Aunque nuestro motorcito todavía camina, como lo demostramos el otro día, sin banco de pruebas ni nada. Pero laburando con Sergio seguro daremos otro salto más», aseguró.

–¿Qué notó Sergio del auto?

–Vio que no estamos lejos, por eso insistió. Tenemos que seguir charlando a ver qué trabajos hacer. Pero lo seguro es que vamos a lograr un muy buen auto para el futuro, siga yo o debute Joaquín. La idea es terminar el campeonato, hacer una cena y empezar a movernos al toque. Hay que probar mucho. También evaluar con Darío y Sergio a ver si podemos encararlo con todo.

La vida después del Midget

Imaginar la vida post retiro parece más sencillo que tomar la decisión propiamente. Al menos ello da a entender Fabián en sus declaraciones. Sus días, cree él, seguirán girando en torno a la gran pasión del derrape.

–¿Ya imaginaste la vida después del Midget?

–Cuando me baje seguro será la misma rutina. Iría y vendría de Bahía buscando gomas o lo que haga falta para Joaquín. De todas esas cuestiones me seguiré encargando yo, así que no me desligaría mucho. No creo que extrañe correr. Lo único que quisiera en alguna de estas dos carreras es poder hacer una buena final.

Ya habrá tiempo de pensar y diagramar esos días. Por lo pronto, en la cabeza del dorreguense todavía tracciona combustible, el recuerdo latente del gran rendimiento del viernes y su participación en la final de la decimoquinta fecha.

«El viernes me conformé con el 2º tiempo en la serie y nada más. Ahora quiero ver qué pasa en semifinales y tratar de foguearme un poco más con los de adelante. Me gustaría ver qué pasa si me toca largar en primera fila», auguró.

«Salir 6º es un resultado bárbaro hoy en día, y más por cómo veníamos. Obviamente que quiero más, pero es muy complicado por cómo vienen andando los muchachos. Creo que logramos demasiado con lo que tenemos. Sé lo difícil que es, pero me gustaría ganar una final en la memoria del viejo», cerró Colturi, ubicado 30º en el campeonato. (La Nueva.). (11-03-22).