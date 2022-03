Aftosa: comenzó una nueva campaña

Comenzó una nueva campaña de vacunación de aftosa. Será la segunda campaña total, tras el cambio de primavera a otoño.

Igualmente, algunos productores continúan con algunas dudas, principalmente porque en la primavera quedan muchos terneros sin contabilizarse. Recién en esta segunda vacunación es posible que se obtenga una idea más clara de cuáles son los stocks.

“Este cambio de estrategia fue discutido en el seno de Senasa, pero era necesario unificar las campañas”, explicó el doctor Adrián Cutini coordinador regional de Senasa.

Y agregó: “en ese momento había tres provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos que teníamos la campaña total en noviembre y diciembre. Esas tres provincias representaban el 52% de la producción bovina que se vacunaban. Entonces, era más fácil cambiar tres provincias que el resto del país, por eso se decidió hacer ese cambio.

Me tomé el trabajo de buscar en nuestro sistema la cantidad de nacimientos incorporados en los últimos dos años y realmente, para mí sorpresa, no ha habido un aumento de los registros de nacimientos. Sí, es cierto, que en la campaña de totales que viene ahora debería haber la misma cantidad y a veces aparecen un poco más de terneros.

Esa sensación nos queda cuando vamos a los remates porque vemos que entran terneros chicos que no se está respetando eso. Ahora, cuando se vacune, los terneros que tengan una sola dosis se les va a exigir que se revacunen”.

-¿En las hembras se notó algún tipo de cambio en los números?

-El año pasado hubo mucha información acerca de cantidad de vacas perdidas. Yo me tomé el trabajo de buscar variaciones en los stocks de vacas, sobre todo, de nuestra regional que ocupa la mitad de la provincia, y no encontré esas pérdidas.

Por ejemplo, el valor que tengo del stock destinado a vacunar hoy me da un número parecido, pero menor a los que había en las vacunaciones anteriores.

Igualmente, es menor porque me falta el cambio de categoría de vaquillona a vaca porque lo que nos pasa siempre en las campañas de menores es que hay un lote de vaquillonas que están preñadas en el campo, paren, se pasan a vacas y en el sistema no se hace ese cambio de categoría.

Entonces, nos desaparece esa vaquillona del sistema porque no se vacuna y no aparece como vaca porque no se vacunó en noviembre/diciembre. Recién aparecerían en esta vacunación.

Yo tengo diez oficinas a cargo como supervisor que son Bahía Blanca, Dorrego, Rosales, Pringles, Puan, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino. En estos distritos hay un total estimado a vacunar de 836.000 vacas. Entonces, cuando lo comparo con años anteriores, si bien es menor la cantidad de vacas, creo que la cantidad a vacunar va a aumentar.

Sí es cierto que el stock en general aparentemente se achicó un poco. Lo que pasa es que cuando se cambian las estrategias, se cambian la comparación de datos y es muy difícil.

¿Cómo continúa el tema de la DOES? (Determinación Obligatoria Estatus Sanitario)

-A partir de estos fenómenos climáticos que hubo de sequías e incendios y al no avanzar de la forma esperada la determinación del status sanitario de la DOES, la intención es aprovechar este momento puntual que se da en la vacunación donde se encierran todas las categorías, se hacen tactos, para que al productor se le extienda el período de vencimiento y poder realizar estas tareas de diagnóstico del status sanitario.

Se dio la posibilidad de extender el plazo para que en esta campaña de 2022 se realice el diagnóstico.

Hay que tener cuidado con la vacunación de brucelosis porque al entrar dentro del sangrado, ante la duda quizás es mejor no vacunar.

-Hay que tener en cuenta que la vacuna de Brucelosis se le da una sola vez en la vida a la ternera. Entonces, la importancia de la edad y la identificación es fundamental.

El momento de la vacunación de Brucelosis es primordial, generalmente la mayoría de los terneros se vacunan en esta campaña, y tiene que ser entre los tres y los ochos meses de edad para que cuando vayamos a los dieciocho meses a sacar sangre no tengan problemas.

El tema identificación también es muy importante. En tal sentido, cada plan propuso una identificación y se intentó unificar un criterio.

El DOES muestreo, que es el que se prorroga, es para determinar el status del establecimiento. Entonces, cada vez que ese establecimiento venda categorías reproductivas a otro campo de cría o ciclo completo, debe sangrar a los animales que vende.

En los últimos años todos hemos entendido que las campañas han logrado que mirándonos para afuera seamos confiables, algo que en su momento no se pudo.

-Totalmente, creo que el productor entendió que pasa por una responsabilidad. Los productores se preocupan, vienen, preguntan. (Fuente y foto: Infosudoeste). (11-03-22).