(Entrevista en LA DORREGO) Fiesta con heridos / El bloque oficialista «avasalló nuestro proyecto», cuestionó Alicia Jalle

Las concejalas Alicia Jalle y Macarena Flores, presidenta e integrante del bloque de Unión por la Patria, también hablaron con LA DORREGO sobre sobre el debate que se originó en el cuerpo al proyecto de minuta de comunicación presentado por esta bancada en relación con la fiesta con heridos en el Club Villa Rosa, hecho ocurrido en la madrugada del sábado 4 de este mes (cliquear acá)

Para Jalle, el tratamiento del tema en la sesión fue «absolutamente desgastante».

«No tenía sentido que tuviéramos semejante debate cuando lo que se pretendía era solicitar informes sobre un hecho gravísimo, que solamente pasó desapercibido para el municipio», dijo.

«Lo grave fue que ante las inquietudes que nosotros presentamos, ellos manifiestan que no se debía hacer así, que estábamos exponiendo, que estábamos denunciando delitos, cuando nada que ver. Nosotros lo que hacíamos era preguntar, con la gravedad del desenlace, y ellos no la rechazan porque estaban en desacuerdo, sino que la toman para sí y hacen, sobre esa base, una minuta, que tiene dos puntitos y en la que no preguntan nada», cuestionó

«Es decir -añadió-, quieren quedar bien con la comunidad de que tuvieron alguna intervención, con un carácter absolutamente avasallante hacia nuestro proyecto, se lo hacen propio, modificándolo, no preguntando y, por supuesto, el oficialismo, como lo hace siempre, levantando la manito, que eso también quiero aclarar: somos seis y seis, y (con) el voto impune de la presidencia, que es doble, aprueban ese proyecto que no era de ellos».

Luego, admitió que hubieran preferido que el oficialismo rechazara la iniciativa de Unión por la Patria sin presentar uno alternativo porque tal cual quedó redactado, el texto desnaturaliza el proyecto original.

«Nosotros teníamos, minuciosamente, preguntas para poder conocer los hechos que habían ocurrido. Ahora, obviamente, les molesta que preguntemos, les molesta que nosotros indaguemos. ¿Por qué la inquietud? Es decir, ¿qué ocurrió que nadie sabía de esa fiesta? Inclusive, se estuvieron haciendo operativos, con policía y con gente de Inspección, en calle Maciel y Presidente Perón, a las tres de la mañana (del día de los incidentes). Entonces ¿no va a llamar la atención? Claro que nos llama la atención. Y después, ¿no va a llamar la atención también todo lo que ocurre? ¿Por qué trasladaron al enfermo primero a Pringles, después a Bahía? ¿Cuál era la gravedad real? ¿O no la era tanto?», aseveró.

«Ellos le dan un carácter acusatorio, pero no es así, porque para eso está la justicia. Nosotros, como representantes del pueblo de Coronel Dorrego, tenemos que saber qué sucedió», añadió.

Este el video de la entrevista:

14-05-24