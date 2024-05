(Con audio) La fiesta con heridos del fin de semana en la ciudad dio que hablar anoche en el Concejo Deliberante

En la sesión de este miércoles 8 en el Concejo Deliberante fue tratado un proyecto de minuta de comunicación presentado por el bloque de Unión por la Patria en relación con los violentos episodios registrados el sábado a la madrugada mientras se desarrollaba una fiesta en instalaciones del Club Villa Rosa (cliquear acá).

La propuesta fue rechazada por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio, con el doble voto de Casiano Gutiérrez, presidente del cuerpo, que pidió el pase a comisiones para hacer modificaciones. El principal argumento esgrimido por la bancada del oficialismo fue que en algunos considerandos de la iniciativa se asegura la existencia de hechos delictivos. De todos modos, aclararon que estaban de acuerdo con el espíritu del proyecto, expresaron su consternación por lo ocurrido y se solidarizaron con el joven herido y su familia. La moción fue desestimada por la oposición, que insistió en ratificar su propuesta. Después de un cuarto intermedio, finalmente se pusieron a consideración ambos textos, resultando aprobado el de UCR-JXC, también por mayoría. Desde la banca de enfrente, palabras más, palabras menos, cuestionaron que este pedido de informes es una versión edulcorada del original.

Este el proyecto presentado por UXP, que fue rechazado :

VISTO:

Los graves hechos de violencia ocurridos en ocasión de la realización de una fiesta privada en las instalaciones del Club Villa Rosa, y

CONSIDERANDO:

Que según pudo conocerse por publicaciones efectuadas en las redes sociales, se percibía entrada para ingresar a la fiesta, y se debía abonar cada consumición.-

Que se invitó y asistió público de todas las edades (mayores y menores)

Que según se sabe hubo en exceso ingesta de alcohol,

Que conforme publicación, quien invitaba, justificaba la realización de una fiesta para obtener recursos para adquirir indumentaria deportiva para jugadores.-

Que de ello se desprende que la fiesta era en beneficio del Club.-

Que hubo una diversidad de hechos violentos, uno de los cuales lesionó gravemente a un joven de 20 años, que obligó la asistencia de una ambulancia.-

Que al tener que trasladar al lesionado, y subirlo a la camilla, no fue contenido como correspondía, cayendo de la misma, agravando su estado de salud.-

Que se desconocen los motivos por los cuales estando el paciente en grave estado, se lo deriva a Coronel Pringles y no a Bahía Blanca.-

Que todo lo ocurrido pone al descubierto la ausencia total de controles en este tipo de festejos.-

POR TODO ELLO, EL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÒN POR LA PATRIA somete a consideración la siguiente:

MINUTA DE COMUNICACION

ARTÍCULO 1°: Solicitar al Departamento Ejecutivo, por medio del área que corresponda, informe:

a)Actuaciones administrativas – judiciales realizadas y/o a realizar ante los graves hechos acaecidos.-

b)Motivo por el cual se permitió, y a su vez no se controló, la realización de dicho festejo privado (con percepción de entrada – menores – alcohol – sustancias)

c)Incidente/accidente ocurrido al depositar el lesionado en la camilla.-

d)Motivo por el cual el lesionado fue derivado a Coronel Pringles y no a Bahía Blanca.-

e)Diagnóstico que presentaba el lesionado al ser atendido en el Hospital local.-

f)Cantidad de personas concurrentes a la fiesta, atendidas por lesiones e ingestas.-

g)Si ha identificado a los responsables de la realización de la fiesta.-

Esta es la iniciativa de UCR – JXC, finalmente aprobada :

VISTO

Que se ha tomado conocimiento sobre la realización de una fiesta privada en nuestra localidad, donde se habrían originado disturbios y hechos violentos que provocaron lesiones a algunos de sus asistentes; y

CONSIDERANDO:

Que siendo una preocupación constante de este cuerpo, la cuestión de la nocturnidad, y el cuidado de nuestros jóvenes, es necesario obtener información sobre la cuestión precitada.

POR TODO ELLO, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de facultades que le son propias, dicta la siguiente:

COMUNICACIÓN:

ARTÍCULO 1º) Solicitar al Departamento Ejecutivo, que a través de las direcciones ============ pertinentes, brinde a este Concejo Deliberante, todo tipo de información con respecto a la fiesta privada, realizada el pasado Viernes 4 de Mayo, en instalaciones de un club deportivo de la Ciudad Cabecera.

ARTÍCULO 2º) En dicho informe, el Departamento Ejecutivo deberá detallar:

a) Actuaciones llevadas a cabo desde la Dirección de Inspección y Seguridad y/o cualquier otra área Municipal.

b) Si existieron atenciones de salud brindadas desde el Hospital Municipal por lesiones producidas en el evento, brindando detalles de las mismas.

ESCUCHÁ EL AUDIO