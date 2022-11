(Entrevista en LA DORREGO) Dichiara desmintió a los concejales locales del oficialismo y aseguró que nuestro distrito tendrá como mínimo dos obras incluidas en el Presupuesto provincial 2023

El diputado provincial Alejandro Dichiara dijo que desconocía la virulencia del comunicado emitido por el bloque dorreguense de UCR – Juntos (cliquear acá) y aseguró que el gobernador bonaerense Axel Kicillof «no ha dejado de lado a ningún municipio y trabajó por todos por igual” durante estos años de gestión.

“Eso no sucedió durante los cuatro años anteriores, algo que puedo decir fehacientemente porque a Monte Hermoso no lo atendía no solo (María Eugenia Vidal), sino ningún ministro y, a veces, ni los subsecretarios. La (ex) gobernadora vino dos veces en los cuatro años y en ambas ocasiones lo hizo en un helicóptero para sacarse una foto y e irse”, añadió.

“Este gobierno provincial atiende a todo el mundo, sus ministros atienden a todos. He ido con el intendente de Coronel Dorrego y algunos de sus funcionarios a reuniones que organicé con funcionarios provinciales y nacionales”, subrayó.

En relación con el Presupuesto bonaerense 2023, aclaró que el proyecto aún no ingresó ni a Diputados ni a Senadores.

“Lo que sí puedo asegurar es que Dorrego va a tener dos obras, que fueron las que me pidieron los concejales del Frente de Todos, como el camino Oriente-Marisol y el recambio de la red troncal de agua”, enumeró.

También mencionó: “Nadie del bloque de concejales de la UCR, que hizo este comunicado tan virulento, se comunicó conmigo para pedirme nada. No sé si lo habrán hecho con algún legislador del partido de ellos. Si lo hicieron le deben estar diciendo esto, que el Presupuesto no ingresó a la Cámara. Seguramente cuando eso ocurra, ellos también pedirán por alguna obra”.

Consultado sobre los dichos pronunciados en la sesión de ayer por el presidente del bloque del oficialismo Gastón Nomdedeu, quien aseguró que el gobierno de Kicillof no envía viviendas a Dorrego “a propósito”, Dichiara respondió: “Eso es mentira. El Ministerio de Hábitat y Vivienda, a cargo de Agustín Simone, con Diego Menéndez como jefe de Gabinete, han estado reunidos, algo que podrán decir con mayor precisión los concejales del Frente de Todos, y yo mismo estuve en Nación con Reyes y algunos de sus funcionarios…En principio, el problema que tenían ellos (la Municipalidad dorreguense) es que no tenían proyectos presentados”.

En la parte superior de este post podrán escuchar el audio completo de la nota. (11-11-22).