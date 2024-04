Ricardo Alfonsín analizó el presente de la UCR y advirtió: «Van a pagar las consecuencias»

Luego del escándalo político en que se vio envuelta la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados de la Nación cuando algunos de sus integrantes no dieron quórum para tratar la emergencia universitaria un día después de la gran movilización, desde las filas del partido fueron categóricos: «Van a pagar las consecuencias» ante la sociedad.

Así lo expresó el exembajador en España e hijo del expresidente Raúl Alfonsín, Ricardo Alfonsín, quien analizó el presente del partido centenario en el aire de FM Cielo: «Los argumentos que dan para explicar por qué no bajaron solo se pueden dar si uno cree que la gente es tonta. Van a pagar las consecuencias», dijo.

«El cierre de la universidad representa un retroceso muy grande, teníamos que estar acompañando. Nos interesa a todos porque de eso depende la suerte individual, pero también como colectivo, como Nación. Que hagan todas las auditorías que quieran, son excusas que se usan desde el Gobierno. Cuando quieren cerrar un organismo o despedir gente el argumento es el mismo, que hay irregularidades, pero no aportan ninguna prueba», planteó en referencia a la problemática.

En ese plano, deslizó que «hay algunos que desde la política se enganchan con esos argumentos» porque «no es necesario que (Javier Milei) diga que las va a cerrar, dice que el Estado es una organización criminal, ¿hace falta que diga más?», cuestionó.

Por eso, señaló que la ausencia de varios legisladores boina blanca en la sesión del miércoles «fue una vergüenza, así está la política» y que «hace daño son estos señores que van a la plaza y cuando tienen la posibilidad de solucionar los problemas en el Congreso no dan quórum».

«El presidente de bloque de la UCR -por el cordobés Rodrigo de Loredo- sintoniza mucho más o podría ser más útil presidiendo el bloque de La Libertad Avanza o del PRO. Esas no son posiciones radicales, por eso muchos nos hemos ido. Sigo siendo afiliado, peor no voy a militar en el partido si no desanda el camino tomado desde 2015 a la fecha», lanzó. (Infocielo). (25-04-24).