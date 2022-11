«La única verdad es la realidad»: el bloque de la oposición le respondió a la bancada oficialista

Este es el comunicado textual:

«La ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD⛔️

El 7/10 nos reunimos con ⬇️⬇️⬇️

✅Hernan Yzurieta

Administrador general de la dirección de vialidad de la pcia de Bs As.

Le solicitamos: [ entre otras obras ] ✔️ El estabilizado del Camino a Marisol, 22km

Sabiendo que nuestro balneario es un destino turístico en continuo crecimiento y desarrollo, y una óptima accesibilidad permitirá que siga creciendo y reconociéndose como un destino de veraneo.⚠️

El 24/08 nos reunimos ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

✅️ Ministerio de Infraestructura:

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS : GUILLERMO JELINSKI

…» Por la tarde mantuvimos un encuentro con el subsecretario donde le mencionamos nuestra MAYOR PREOCUPACIÓN en términos de calidad de agua, funcionamiento de las plantas de Ósmosis Inversa en nuestras localidades y la FALTA DE PROYECCIÓN por parte de nuestro municipio para revertir la situación.

El Ministro se comprometió a agregar en el presupuesto 2023, LA OBRA DE AGUA PARA CORONEL DORREGO. Una deuda de más de 23 años

>El único proyecto presentado fue en 2017 por parte de nuestro municipio y nunca más se hizo ninguna presentación ni seguimiento sobre un problema que nos afecta día a día< "... El Diputado Alejandro Dichiara ACABA DE MENCIONAR EN VIVO que ambas obras estarán incluidas en el presupuesto 2023. Pero después hay que HACER LOS PROYECTOS. No es casualidad . Es Gestión !!!!!!!! Gracias Diputado Dichiara, gracias Ministros y Secretarios por recibirnos siempre !!!!! Prometimos Gestión. Y eso estamos haciendo. Lo demás, lamentablemente, No depende de nosotros. Ayer fuimos muy claros. ¿Cuánto salen las obras? ¿Dónde están los proyectos? ¿Qué proyectos se presentaron? ¿Cuáles son las OBRAS QUE SE PIDEN? No somos nosotros los que faltamos a la verdad. Seguiremos TRABAJANDO POR UN DISTRITO MEJOR🇦🇷♥️" (11-11-22)-

