El Barrio Plan Novios y Abuelos de nuestra ciudad se construyó en la década del 90 pero sus adjudicatarios no tienen las escrituras

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad debe informar al Concejo Deliberante los motivos por los cuales no se ha podido escriturar el Barrio Plan Novios y Abuelos, ubicado en la intersección de las calle 9 de julio y España de nuestra ciudad.

La propuesta surgió del bloque del Frente de Todos – Frente de Todos – PJ y en los considerandos de la minuta de comunicación se destaca que el acceso a la vivienda digna garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

«En la década de los 90 se construyó el Barrio Plan Novios y Abuelos, (pero) pese a la cancelación del pago del plan por parte de los adjudicatarios, desde hace muchos años, las viviendas carecen de escritura», agrega el texto, leído y argumentado por Alicia Jalle, titular de la bancada de la oposición.

«Habiendo consultado al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires respecto el tema, se nos informa que el Barrio no tiene planos, atento que el profesional agrimensor municipal tercerizado a cargo no ha cumplimentado obligaciones inherentes al ejercicio de su profesión y por ello no avanza», señaló Jalle.

«En ocasión de recibir en este Concejo a la Directora de Obras Públicas, con motivo del análisis del Presupuesto Municipal, se la puso en conocimiento de la situación, no teniendo a la fecha informe al respecto. Es menester dar cumplimiento a la obligación escrituraria, garantizando plenamente el derecho a la propiedad privada», admitió. (27-03-23).