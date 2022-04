Dos años sin Facundo Astudillo Castro: ¿cómo sigue la investigación?

«Lo que le pasó a Facundo ya debería estar resuelto, no lo está porque hay intereses detrás. Intereses políticos», denunció en las últimas horas Cristina Castro, poco antes de que se cumplieran los dos años sin su hijo.

Facundo Astudillo Castro, tenía 22 años. Fue visto por última vez el 30 de abril, cuando a policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich en la Provincia de Buenos Aires por circular durante la cuarentena dictaminada a causa del COVID-19.

Desde ese día, su madre Cristina Castro, se moviliza en pedido de justicia, causa que defienden los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y la representante de la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque.

La causa

Castro estuvo dialogando con FM De la Calle, uno de los medios que da seguimiento a la causa de Facundo Astudillo Castro, que de acuerdo a los aportes que comentó Peretto en el marco de la misma entrevista, «no hay un solo elemento en la causa que esté orientado hacia algo distinto que no sea la desaparición forzada».

Cristina comunicó que mantuvieron reuniones con los fiscales Horacio Azzolin y Iara Silvestre en los que pactaron «futuras reuniones y la producción de pruebas dado que la anterior jueza, Gabriela Marrón, había estropeado la causa denegando muchísimas pruebas que con el tiempo se perdieron, pero hay otras que se pueden recuperar».

Cabe recordar que en pedido de los fiscales, en conjunto Andrés Heim, también fiscal de la causa, la Comisión Provincial por la Memoria y la familia, finalmente la sala I de Casación aceptó apartar, por unanimidad en diciembre de 2021, a la jueza federal María Gabriela Marrón, por «su actuación en favor del encubrimiento de la Policía Bonaerense bajo el mando de Sergio Berni», tal como reportó en aquel entonces La Izquierda diario.

«Faltan elementos para probar exactamente qué hicieron con Facundo y cuándo, pero las responsabilidades están a las claras. Todo está probado en el expediente, lo que pedimos a la Fiscalía es que ahora hay que sistematizar todo esto. Lograr esto no sólo es importante dentro de la causa judicial, también es muy importante para una sociedad que está muy pendiente de saber qué pasó con Facundo y qué está pasando en la causa», sostuvo el letrado Peretto.

Hoy, sin actividades

«Venimos organizando pero vamos a postergarlo para la semana que viene», declaró Cristina. «A muchos no nos coinciden horarios laborales y se dificulta. Las chicas me dicen que tengo que honrar la fecha, pero yo siempre sostuve que Facundo no murió el 30 de abril, porque Facu fue torturado, a Facu le dedicaron más días, no sé cuántos. El 30 de abril es el día de su desaparición, no de su deceso. El día que yo sepa qué día murió mi hijo exactamente no será un día para recordar a Facu, será un día de lucha y un día de levantar los brazos y decir ‘nunca más'», garantizó.

«Lo que tenemos que ver es que cada vez que desaparecen un chico hay un entramado detrás. Entiendan que detrás de cada desaparecido hay un entramado policial, judicial y político. Esas tres partes van unidas», precisó la mujer que lleva adelante la bandera de la lucha en nombre de su hijo.

Cristina recuerda que en Villarino «desaparecieron, torturaron y mataron a un pibe que es el mío, pero mañana puede ser el de otra persona» y asegura que lo recuerdan «todos los días». «Me siento orgullosa de haber tenido un hijo bueno», expresa.

Por el momento la causa tiene cuatro policías mencionados en el expediente: Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores, quien era medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa, y el teniente primero Alberto González.

Sus pedidos de detención habían sido rechazados por la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón, quien consideró en reiteradas oportunidades mediante sus resoluciones que «se trató de una muerte accidental de la que no participaron terceras personas».

El 30 de abril, Facundo había salido de su casa para dirigirse a Bahía Blanca para ver a su novia. En el medio fue detenido por los efectivos de la Policía y desde entonces no fue visto con vida. Cuatro meses después, el 15 de agosto, su cuerpo era hallado sin vida en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

Mientras que la autopsia realizada por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que el joven murió como consecuencia de una «asfixia por sumersión». (Filo News). (30-04-22).