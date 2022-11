Dichiara: “Bahía Blanca es una ciudad chata, sucia y mal ejecutada”

El diputado provincial del Frente de Todos Alejandro Dichiara redobló sus críticas al gobierno de Héctor Gay, luego de que ayer cuestionara el estado en que se encontraba el predio de las Tres Villas de Bahía Blanca.

No solo dijo que en esa ciudad no hay gestión sino que la definió como una ciudad “chata, sucia y mal ejecutada.

“Creo que en Bahía Blanca no hay gestión deportiva, ni en las calles, ni en las entradas a la ciudad que avergüenzan. No encuentro a una persona que esté de acuerdo con la limpieza, con el estado de las calles, pero votan a Juntos por el Cambio”, aseveró a Radio Altos de Bahía Blanca.

No dudó en afirmar que “no hay gestión de ninguna naturaleza” y que todo lo que se gestiona es gracias a los aportes de Nación y de Provincia.

Enumeró entre las críticas la situación del tránsito, las ciclovías, que entendió, no funcionan y entorpecen la movilidad, y el estado vergonzoso que presentan los acceso a la ciudad.

05Es parte del sentido común, no tengo algo contra Héctor (Gay), es algo palpable o que está a la vista de todo el mundo. No quiero denostar a Bahía Blanca sino que Bahía Blanca esté mejor. Que no sea una ciudad chata, sucia y mal ejecutada; nosotros queremos que Bahía Blanca sea la potencia que necesitamos en la región”, expresó.