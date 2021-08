Desconocidos balearon tres casas en un barrio de Tres Arroyos

El miedo se apoderó de los vecinos de un barrio de la ciudad de Tres Arroyos durante la madrugada del jueves, con el accionar de desconocidos que balearon y provocaron daños en tres casas de calle Tierra del Fuego al 800.

El grave episodio sucedió alrededor de las 0,30 y el portal LU24 pudo obtener el testimonio de una vecina damnificada que ofreció un relato pormenorizado de lo acontecido.

“Fue cuando estábamos por acostarnos, se escucharon varios tiros, por lo menos tres. Sentimos que fue en la ventana, pero por suerte no, fue en la canaleta porque se vio un chispazo. Hubo gritos y un auto que pasó muy fuerte”, describió.

La mujer exhibió una lógica preocupación con el ataque y remarcó que su vecina “está sola con los nietos y nos da mucho miedo, esté siempre fue un barrio muy tranquilo, pero desde que esta este chico todo se complicó, no sé qué problema tendrá y porque lo vienen a atacar”.

Según la palabra de la damnificada, este tipo de episodios de inseguridad comenzaron hace un mes con la aparición de un nuevo vecino.

“Son unos excelentes vecinos, nunca nos molestaron, pero desde que está este chico, que le quemaron la casa y el auto, se está complicando el barrio. Yo llamé a la policía, pero esperaba que tuvieran más intervención, pero acá no se hizo presente nadie”, comunicó.

La mujer manifestó que la fuerza policial se hizo presente en el lugar para conversar con su vecino y “estuvieron esperando para ver si volvía esta gente”.

“Dicen que no tienen pruebas, más pruebas que los balazos en la canaleta y en la pared, qué más quieren. No sabemos porque persiguen a este chico, pero no es la primera vez, porque el sábado pasado, a las 4 de la mañana, pasó lo mismo”, afirmó.

Por último, la damnificada aseguró que sus vecinos “están todos horrorizados porque es un barrio re tranquilo”, y pidió que “hagan algo y se solucione”. (LU 24). (20-08-21).