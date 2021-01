Continúa el paro de camioneros: “Estamos solos, el gremio no nos representa”

En lo que es el cuarto día del paro de camioneros independientes en Tres Arroyos y en distintos puntos del país, quienes llevan adelante la protesta en el vecino distrito, en el cruce de las rutas 3 y 228, expresaron su preocupación por la falta de respuestas y apuntaron contra las cámaras y el gremio que deberían representarlos. “Están todos arreglados con el Gobierno”, aseguraron.

“Como siempre Fetra (Federación de Transportadores Argentinos), CATAC (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas) y Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) se pusieron de acuerdo con el Gobierno, y una vez más no nos sentimos representados por ninguna de esas cámaras. Son todos los grupos que manejan el transporte en el país, y para nosotros no hay soluciones. Prometieron que hoy íbamos a tener una reunión con el Ministerio de Transporte, pero hasta ahora no hay nada concreto”, mencionaron.

Respecto a cuales son los reclamos que afectan “a todos los camioneros independientes de la Argentina”, detallaron: “Tenemos que hacer dos veces al año la VTV porque la mayoría son camines que no llegan al año 1995. Los costos son muy elevados, la suba de los combustibles no es ajena a ninguna argentino, los últimos 40 días subió dos veces, el precio de los insumos es insostenible para las tarifas que venimos trabajando. Y esto sumado a que los independientes dependemos de un tercero para trabajar, y esos transportes con tal de agarrar los trabajos tiran abajo la tarifa a los chacareros, y estamos trabajando un 25%/30% por debajo de una tarifa que ya de por sí quedó obsoleta”.

En toda la zona

Si bien el paro en Tres Arroyos es visible por el lugar estratégico que eligieron para permanecer, el reclamo tiene eco en toda la zona. “Estamos parando con los camioneros independientes de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Azul y Quequén, que este último está con un paro muy importante, que gracias a eso los camiones no llegan al puerto y ahí es realmente donde el reclamo tiene mas fuerza”.

Respecto al rol que el gremio de Camioneros comandado por Hugo Moyano cumple en todo este conflicto, aseguraron que tampoco se sienten representados por ellos. “Estamos solos. El gremio de choferes suele paralizar el país cuando paran, pero no nos representa. Es el de Moyano, pero ellos solo se preocupan por los camiones de combustibles o de gaseosas, que son los que son empleados y están bien, pero los cuentapropistas no tenemos para comer. Nos hemos organizado nosotros, con el apoyo de TUDA (Transportistas Unidos de Argentina)”.

Por último, expresaron que la situación debería resolverse cuanto antes, dado que llevan cuatro días sin trabajar. “Tenemos el deseo de que se solucione lo antes posible, porque vivimos de esto, y si sigue mas tiempo nuestra economía se sigue debilitando. Necesitamos trabajar, pero como corresponde”. (22-1-21).