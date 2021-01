Esto pasaba hace 5 años: qué opinaba Reyes sobre la Ley de Desarrollo del Sudoeste

Así lo informó LA DORREGO el 23 de enero de 2016:

En la reciente reunión en Carhué, el ministro de Agroindustria de la Provincia, Leonardo Sarquís, le pidió a intendentes y secretarios de Producción de los 12 distritos que contempla la Ley de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense que presenten tres proyectos que consideren prioritarios para su distrito.

La propuesta inicial del funcionario era que los intendentes del sudoeste definieran qué se haría con los 44 millones de pesos que corresponden a la ley: se dividían los fondos entre 12, o bien se destinaban a proyectos macro.

Sin embargo, para varios jefes comunales antes que decidir qué hacer con el dinero, es necesario pensar en un proyecto de desarrollo regional que contemple necesidades comunes -y particulares- a corto, mediano y largo plazo, y no enmarcarse solo en el texto de la ley.

Es el caso del intendente dorreguense Raúl Reyes, quien dijo: “Hay otras prioridades. Si hoy le damos dinero a un productor endeudado, con una actividad que no es rentable y que no puede sacar su producción del campo porque los caminos están en mal estado, no podrá hacer nada con ella”.

“Con estos problemas, la cuestión de qué hacemos con esa plata la dejaría para el final”, agregó Reyes. (23-1-21).