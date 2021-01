(Entrevista en LA DORREGO) Luis Flores, El Chileno: “Los artistas callejeros no somos delincuentes”



Luis Flores, El Chileno, es un artista callejero que congrega a muchos espectadores en Mar del Plata, pero esta temporada está teniendo algunas trabas para realizar sus presentaciones.

“Un día me dejan trabajar, otros no; a veces, me recortan los horarios. Es una situación muy incómoda”, aseguró.

Flores responsabilizó por la medida al dueño del Hotel Hermitage, Florencio Aldrey Iglesia. Podrán escuchar el audio completo de la entrevista en la parte superior de este post. (23-1-21).