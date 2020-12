(CON VIDEO) Juan “Fari” Bazerque recordó el día que Maradona jugó en Bahía con la selección nacional

El pibito morocho de los pelos largos se comió el banco que dirigía César Luis Menotti el 13 de mayo de 1978.

La selección argentina se preparaba para el Mundial con un amistoso que ganó 7-0 ante el combinado de la Liga del Sur.

Recién a los 35 del segundo tiempo entró Maradona en el campo del Carminatti de Olimpo.

“Se cansó de firmar autógrafos”, decía La Nueva Provincia.

Tenía 17 años y era un crack de Argentinos Juniors. Días después Menotti lo dejó afuera del Mundial que la albiceleste terminó ganando.

Juan Ignacio Gilligan entrevistó para LA DORREGO a uno de los jugadores de la Liga del Sur, Juan Fari Bazerque.

-¿Es cierto que casi le hacés un gol al pato Fillol?

-¿Viste el video? Me lo pasaron hace unos días. Fijate que cabeceo en el área medio metro arriba del defensor. Y ya estaba levantando los brazos para festejar cuando el Pato Fillol se estira y alcanza a despejarla. El locutor dijo que fue “de casualidad”. ¡Qué bronca me dio!

-¿Es cierto que ese día debutó Maradona en la selección?

-Sí. Maradona y Kempes debutaron en el seleccionado. Los dos. Yo era el capitán del seleccionado de la Liga del Sur y Kempes, el de la selección argentina. Por eso estoy en la foto con él y el árbitro, en el medio de la cancha. Faltaba un mes para que empezara el mundial y el amistoso era en la cancha de Olimpo. No entraba un alma. Recuerdo que vino Menotti al vestuario a pedirnos que no le lastimáramos ningún jugador. Nosotros le dijimos que si no nos canchereaban se quedara tranquilo, porque viste como son los porteños…

-¿Qué te acordás de Kempes y Maradona?

-Kempes tenía una fuerza que era impresionante. ¡A mi me llevó dos veces a la rastra y mirá que yo tenía fuerza! Era terrible pero un tipo muy leal. Jugaron todos. Estaba también Bertoni, Alonso, a quien finalmente Menotti llevó en lugar de Maradona que entonces era un pibe de 16 años; prefirió llevarlo al Beto Alonso para darle manija. Tenían un equipazo impresionante y nos golearon.

A Maradona lo marcó Alfredo Maldonado, que lo hacía muy bien. Las poquitas que agarró las jugó bien. Nosotros sabíamos que venía Maradona y no queríamos pasar vergüenza, así que tratábamos de tenerlo controlado.

-¿Otro jugador del que te acuerdes?

-(Oscar Alberto) Ortiz, un wing izquierdo de River, que ese día entró de titular. Era un demonio. (18/12/20).