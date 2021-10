(Con audio) Pese al 0-0, los arqueros fueron las figuras

El 0 a 0 de Paraguay y Argentina en Asunción da cuenta de un típico partido de Eliminatorias. Aspero, duro, luchado, con pierna fuerte y músculos tensos. Era previsible que el juego saliera así. Y salió así. Los dos tuvieron situaciones para ganar y no las concretaron. Paraguay porque se topó con las atajadas de Emiliano Martínez. Argentina, porque no tuvo claridad para maniobrar en el área guaraní y porque a Lionel Messi lo hicieron jugar incómodo, con mucho roce y faltas constantes que no lo dejaron avanzar. No fue la noche más inspirada del supercrack rosarino. Igualmente, su genio apareció de a ratos. Sobre todo en un par de pases en profundidad y cambios de frente propios de alguien que, dentro de la cancha, entiende todo. Y más también. El arquero paraguayo también fue figura.

Esta mañana, en su columna semanal por LA DORREGO, María Eugenia Maldonado analizó el partido, anticipó los próximos compromisos de la selección nacional. Además, repasó lo sucedido y lo que se viene en el fútbol de primera de AFA.

A continuación, el audio: