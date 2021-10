La revolucionaria plataforma para disfrutar del básquet argentino

Julián Mozo / Prensa ADC

El básquet argentino va por más. Más allá de sus figuras a nivel internacional, de sus selecciones que impactan a nivel mundial, de su histórica Liga Nacional y de ser el segundo deporte con más federados en el país… Por eso, buscando situarse a la vanguardia en difusión, dio un paso más en febrero de 2021, cuando fundó una plataforma OTT (Over The Top, significado de libre transmisión) para mostrar todos sus contenidos. Comenzó con streamings de partidos y hoy, tras ocho meses de funcionamiento que le permitieron realizar pruebas, ajustar detalles y realizar mejoras para satisfacer las necesidades de los más de 40.000 usuarios registrados, ya no hay dudas: Basquetpass.tv es su nueva casa, con planes para incluso potenciar su desarrollo en el futuro cercano.

Tras haber transmitido encuentros de la Liga Argentina, la Liga Femenina, los dos torneos Federales e incluso torneos internacionales como el FIBA Américas U16, la plataforma volverá a ser el nexo que acerque la pasión al hincha: desde el 15 de octubre se podrán ver, en vivo y en HD, todos los partidos de la Liga Argentina. Además de la segunda división del básquet nacional, desde el 23 del corriente también ofrecerá acceso a la nueva edición de la Liga Femenina.

Ambos certámenes serán exclusivos de Basquetpass.tv, una plataforma que ofrecerá tanto el contenido en directo como on demand, para no perderse ningún momento y seguir las instancias de cada encuentro que el usuario desee. Además, mediante la plataforma también se podrá acceder a las estadísticas del partido e información extra en tiempo real para seguir al detalle cada uno de los juegos.

Una de las grandes ventajas de Basquetpass.tv es que, además del sitio web, está disponible para todo tipo de dispositivos: Android, iOS, Chromecast, computadoras y TVs a través de una interfaz rápida y optimizada para ofrecer una experiencia fluida. La calidad del video puede adaptarse dependiendo de la conexión que se posea, como así también reproducir el video en miniatura si en algún momento el usuario desea operar con otras apps en simultáneo.

El usuario recibirá directamente, sin intermediarios, la imagen del partido gracias a la instalación de cámaras de producción automática que envían la señal de video en HD a la nube desde cada una de las canchas que serán sedes tanto de la Liga Argentina como de la Liga Femenina. Mediante inteligencia artificial, las gráficas y estadísticas se colocan automáticamente tanto del partido como de cada uno de los jugadores participantes, un plus fundamental para el usuario que recibirá todos los detalles del juego junto al relato y comentario del partido gracias a un equipo de trabajo de más de 60 periodistas de todo el país que se han sumado a los puestos de trabajo que generó un movimiento que está revolucionando la forma de consumir el deporte nacional. En definitiva, la plataforma le permitirá al espectador gozar de una experiencia única.

Sumarse a la plataforma es muy sencillo desde la web de Basquetpass.tv. Una vez registrado y con el usuario creado, deberá elegir una modalidad de suscripción para acceder a todo el contenido. Los interesados tendrán la posibilidad de realizar sus pagos a través de Mercado Pago en la Argentina o de PayPal en el exterior, ya que esta OTT puede utilizarse desde cualquier parte del mundo.

Los usuarios podrán acceder a los partidos de la Liga Argentina y de la Liga Femenina mediante tres opciones: podrán elegir entre un abono por partido (un pago único $150 o US$ 1.50) para disfrutar de un único partido a elección, un abono mensual (un pago mensual de $400 o US$ 4) para acceder a todos los partidos de ambas competencias durante el mes que dure su suscripción o un abono por temporada (un pago único de $3.000 o US$ 30) que le permitirá acceder a todos los juegos de ambos torneos.

Mientras transmite lo mejor del básquet argentino, Basquetpass.tv seguirá creciendo en los próximos meses con la intención de ofrecer contenido propio y exclusivo de sus torneos además de cerrar alianzas para adquirir derechos de nuevos torneos nacionales e internacionales.