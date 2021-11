Básquet: es hijo de dorreguenses, juega en Temperley y fue convocado a la Selección en la modalidad 3 x 3

Temperley volvió con todo al mundo del básquet y marcha a paso firme en la Liga Metropolitana. Y a eso le suma otro logro. Es que uno de sus jugadores, tras un buen inicio de temporada, se ganó un lugar en la Selección Argentina y es parte de la delegación nacional que participará de dos torneos internacionales en la modalidad 3×3.

El jugador en cuestión es el escolta Joaquín Ortiz, de 20 años, que llegó este año al Gasolero proveniente de Vélez y, gracias a sus buenas performances, se ganó un lugar para ser uno de los 11 representantes nacionales que participarán de la AmeriCup, que se está jugando y finaliza mañana domingo, y Juegos Panamericanos Juveniles, que se disputará entre el 25 de noviembre al 5 de diciembre.

Joaquín es hijo de los dorreguenses Luis Ortíz y Cecilia Asensio.

«Es algo buenísimo entrenar con la selección y es una experiencia muy linda. Y es que vas a entrenar con otra cabeza, con más motivación y con muchas más ganas porque sabés que a cualquiera le gustaría estar ahí. Y eso también es una responsabilidad. Por eso lo quiero aprovechar al máximo», remarcó el exponente del Gasolero en diálogo con Diario La Unión.

Y en esa línea, agregó: «Cuando tenía 14 años fui convocado por la Selección Argentina sub-14 y participé de un Sudamericano en Paraguay, y realmente fue una experiencia hermosa y única. Viajar por un deporte a representar a tu país es algo terrible. Por eso, tras haber vivido esa experiencia, vivo con mucha expectativa este momento».

En esta oportunidad, y a diferencia de lo que fue su primera experiencia, Ortiz representará al país en una modalidad que creció mucho en los últimos años y que ya tuvo presencia en los Juegos Olímpicos. Y eso, para el representante de Temperley, es una motivación muy linda.

«En el juego, el 3×3 es mucho más rápido, más intenso, mientras que el 5×5 es más pensante, mucho más táctico. Si bien el 3×3 tiene su táctica y estrategia, la idea de juego viene por otro lado, jugar más rápido y estás los 10 minutos al palo, y en el 5×5 todo es más planificado», remarcó este joven que sueña en grande.

Conocedor de las dos modalidades, también marcó sus preferencias y recalcó: «Siempre jugué en el básquet tradicional, es el que más me gusta, pero el 3×3 me gusta cada vez más. Cuando le encontrás la vuelta, te atrapa y además está creciendo mucho a nivel mundial. Se va poniendo realmente bueno. A pesar de eso, el 5×5 es el que más me apasiona».

Por último, Ortiz hizo un análisis del arranque de Temperley en la Liga Metropolitana, donde ganó los cinco partidos que disputó y se perfila como serio candidato al ascenso, y no ocultó su ilusión. «Desde que llegué club, y tras hablar con los compañeros, el técnico y los dirigentes, me di cuenta que el objetivo es ascender y tratar de ganar el campeonato. Por suerte arrancamos muy bien a pesar de que tuvimos varios lesionados. Lo importante es que tenemos un buen equipo, entrenamos bien, y estamos ilusionados. Es un gran arranque, vamos 5 a 0, y trataremos de seguir por este camino», concluyó. (Diario La Unión de Lomas de Zamora). (13-11-21).