Advierten que Bahía Blanca “está al borde del colapso” sanitario

El presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Interna con sede en Bahía Blanca, Matías Mirofsky, señaló que la red sanitaria local “está al borde del colapso”.

El profesional expresó a Telefe Noticias que la situación actual “es el peor escenario en el cual nos puede encontrar”.

“Primero porque desde que empezó la pandemia, tenemos los peores números de contagio; segundo porque los hospitales estamos conviviendo con la atención de pacientes covid y no covid, que durante el año pasado no se atendió a esta última patología; tercero el personal de salud está agotado; y cuarto la saturación de las camas está llegando a un nivel límite”, consideró.

Mirofsky exhibió preocupación también con la problemática derivada del personal de enfermería, muchos de ellos con “cuestiones de agotamiento y de salud” en niveles superiores a los del 2020.

Otro agravante que marcó el médico en la compleja coyuntura sanitaria es el panorama de los hospitales privados, algunos “que económicamente están muy mal”.

“Y las obras sociales, las prepagas, las mutuales no estuvieron a la altura de la pandemia ni el año pasado, ni en este año”, sentenció.

El médico hizo hincapié en que las autoridades apunten a las reuniones públicas o en ámbitos privados, en las cuales “mucha gente joven se reúne”.

“Sabemos que los viajes de egresados fueron una fuente muy importante de contagio porque muchos adolescentes vinieron infectados”, enfatizó.

Y consideró “totalmente innecesario” realizar un cierre total de actividades, dado que “la gente no se contagia en los restaurantes, bares o gimnasios”.

“La población más afectada es entre los 20 y los 50 años, y en ese grupo etario estamos viendo casos más graves. El año pasado lo veíamos en los adultos mayores y esto es muy preocupante”, puntualizó.

“Se está afectando otro grupo de vacunación que no está vacunado. En Bahía tenemos 50 mil vacunados pero sabemos que las vacunas previenen hospitalizaciones y muertes, pero no es que no te enfermás. Al tener una gran cantidad de casos, eso hace que en algunos factores de riesgo la enfermedad se presente de manera grave”, agregó.

Consultado por el eventual riesgo de circulación comunitaria de las cepas británicas y brasileña, Mirofsky subrayó que la diferencia principal con la original es que “la capacidad de contagio es mucho mayor”.

Por ello, instó a mantener los cuidados tanto en la franja poblacional inoculada como la que todavía no recibió ninguna dosis.

“Vamos a vivir un año peor que el del año pasado y lo más preocupante es decidir a qué paciente le das un tratamiento, y a cual no. Eso es lo que pasó en Europa y en Estados Unidos cuando sus sistemas colapsaron. A este ritmo, esta posibilidad está latente y por eso tenemos que ser conscientes”, finalizó. (Telefe Bahía). (14-04-21).