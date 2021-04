Luciano Ripoll a Ecos de mi ciudad: “Estoy orgulloso de poder presidir una institución que tiene 102 años de historia en nuestra ciudad”

Luciano Ripoll asumió hace algunas semanas como nuevo presidente del Club Ferroviario. Fue entrevistado por el periodista Mauro Denegri para el semanario Ecos de mi ciudad. A continuación, la nota completa:

¿Cómo te sentís días después de haber sido electo Presidente del Club Ferroviario? ¿Cuáles son tus sensaciones?

Muy contento, orgulloso de poder presidir una institución que tiene 102 años de historia en nuestra ciudad y para mi es una responsabilidad enorme y un desafío grupal y personal porque tengo una comisión que me acompaña que está a la altura de las circunstancias con la cual vamos a poder hacer una gestión exitosa en estos dos años si Dios quiere siempre tratando de aportar nuestro grano de arena para seguir creciendo como institución y como club.

Empezando por vos, ¿cómo se dio tu llegada al Club Ferroviario?

Me sume formalmente a la Comisión Directiva en el año 2015 cuando por cercanía a “Peto” Bountempo el me incorpora a la Comisión. Justo el dejó su mandato y Claudio De Marco asumió como Presidente y yo integré en esa Comisión el cargo de vocal suplente y después renové con la presidencia de Guillermo D´Annunzio que fue un momento muy lindo para la institución porque se vivieron los 100 años del club y luego Claudio De Marco volvió a estar al frente de la entidad, lo acompañé nuevamente y hoy se dio de que tenga esta posibilidad de presidir la institución con una persona como vicepresidente a la que yo aprecio mucho y a la que respeto como hincha y como vecino que es Domingo Ferro, lo cual me da la tranquilidad de tener una persona que fue diez años presidente de la institución y la seguridad de tener la experiencia que necesito para estar a la altura de las circunstancias.

¿Se pasaba por tu cabeza hace cinco o seis meses atrás que en algún momento te fueran a proponer o elegir como Presidente?

No, no se me pasaba. Uno lo anhelaba porque no deja de estar dentro de una institución. Yo soy de los que valora la preponderancia del trabajo y el esfuerzo diario y de ir día a día, pero la verdad que no lo esperaba y cuando me lo proponen Domingo Ferro junto a Claudio De Marco lo pensé mucho porque obviamente es una decisión que conlleva mucha responsabilidad y al ocupar una función pública tengo otras actividades particulares, entonces entiendo que si uno acepta estar a la cabeza de un club tiene que no solamente estar acompañado por una buena comisión, lo cual pudimos lograr, pero además le tiene que dedicar un tiempo completo porque no deja de ser la cabeza de una institución. Lo pensé mucho como decía y después de un mes de idas y vueltas pude aceptar. Obviamente que pedí consejos en ex presidentes que uno toma como referentes como Guillermo D´Annunzio y José María Larrea que para mí son muy importantes y a mí me ayudaron a decidir y me dieron su opinión de cómo tiene que seguir el club trabajando.

¿En qué momento personal te encuentra a vos esta nueva función, que se suma a las que ya venías desempeñando?

Tengo sensaciones encontradas (se emociona). Obviamente uno tiene la responsabilidad de estar al frente de una institución y lo toma con el compromiso que corresponde pero a su vez tengo cierta expectativa porque es lo que veo reflejado en muchos socios y en muchos hinchas que se han acercado, han felicitado a los integrantes de la nueva comisión y además porque se ha formado una comisión con personas que ya estaban de comisiones anteriores pero a su vez pudimos incorporar hinchas y socios jóvenes como son Bernabé Daher, Fabian Fuster, Mauro Márquez, Nahiara Aguirre que le dan una impronta nueva de hacia dónde queremos llevar el club. Por eso digo que pudimos amalgamar la fuerza y el espíritu de los jóvenes de querer llevarse el mundo por delante y la experiencia de las personas que están hace mucho, que le han dedicado mucho tiempo al club y que merecen todo el respeto de cada uno de nosotros.

Justamente te iba a mencionar eso, porque si hay algo que tiene esta lista es que combina gente joven con otros de experiencia que tienen conocimiento del manejo del club, creo que en ese sentido has logrado un equilibrio para que el simpatizante aurinegro se sienta identificado.

Si, totalmente. Creo que eso habla del recambio generacional que uno entiende que se tiene que dar naturalmente y creo que esta comisión da a entender eso. Un cambio generacional que se da naturalmente, para lo cual hay que destacar la buena predisposición de los dirigentes que están hace mucho de dejarse acompañar por jóvenes que vienen con ideas nuevas, con proyectos nuevos y es ahí donde necesitamos las personas de experiencia para que nos marquen el camino. Hay mucha expectativa, ganas de hacer cosas, pero la idea es seguir trabajando y convocar a todos los hinchas y socios que fue algo que me tomé como un desafío personal de invitar a todos los socios, ex presidentes, ex futbolistas y referentes del club a que se acerquen, que nos den su opinión, que nos transmitan sus ideas, sus proyectos y además que vengan y se sumen porque pienso que el club se saca adelante y seguirá creciendo con el empuje y el esfuerzo de todos.

Me retrotraigo al comienzo cuando hablábamos de vos, ¿cómo reaccionó la familia cuando les mencionaste la posibilidad de que podías ser Presidente de Ferroviario?

Mi hermana lo tomo muy bien, tengo a mi sobrinito que está jugando en Ferro hace ya unos años en inferiores, obviamente mi papá lo tomo muy bien y me deseó toda la suerte del mundo pero no dejan de estar presentes esas bromas particulares porque el apellido Ripoll está identificado con el Club San Martín ya que mi abuelo fue muchos años Presidente de la institución. Es más, siendo yo adolescente viví su último año como Presidente hasta que dio un paso al costado y a uno le quedan todos esos recuerdos de lo que era un abuelo que estaba siempre en el club y esas charlas en las que con 14 años le dije a mi abuelo que era hincha de Ferroviario lo que hizo que tuviéramos varios meses de poco dialogo pero siempre respetó la decisión y no dejé de ser la oveja colorada de la familia. Así y todo siento un acompañamiento sincero de toda la familia, si bien el asombro existió, todos me desearon muchos éxitos y me acompañan para tratar de ser aunque sea un poco de lo que fue mi abuelo (vuelve a emocionarse).

Hablando de los otros clubes de la ciudad, ¿cómo te llevas con los demás dirigentes?

Hay muy buena relación. Tuve la oportunidad de hablar con todos los presidentes de los clubes locales y estoy agradecido de las buenas vibras y los buenos deseos de todos de que nos vaya bien como institución. Sin dudas lo que uno quiere es que todos los clubes crezcan porque entendemos a los clubes como motores importantes para la comunidad porque contienen a muchos chicos, chicas y familias y cumplen un rol social muy importante. En cuanto a los Presidentes hablo mucho con Walter Masciale, tengo una relación muy formal, respetuosa pero agradable con Eugenio Arzoz a quien respeto mucho, lo mismo con “Pinino” Palacio y establecemos esa relación de reciprocidad y esa solidaridad entre instituciones en donde si nos necesitan les tendemos una mano porque como decía somos motores importantes para nuestro pueblo.

En cuanto a las instalaciones ¿cuáles son los objetivos o metas que se han propuesto con la nueva comisión en cuanto a infraestructura?

Lo primero que estamos haciendo es organizar las subcomisiones de cada una de las disciplinas con la idea de que haya un vínculo recíproco y de trabajo entre las subcomisiones y la comisión directiva.

La idea en cuanto a infraestructura es mejorar el complejo deportivo que es el lugar que frecuentamos todos los aurinegros y aurinegras. El objetivo es poder hacer algún salón tipo SUM con algunos fogones en el sector visitante y el otro proyecto que ya ha sido planteado en anteriores comisiones tiene que ver con la remodelación de los vestuarios que es algo que queremos ir mejorando y por último tratar de organizar las herramientas de trabajo del complejo en un galpón para que estén resguardadas. Después naturalmente irán surgiendo otras obras pero la idea es mejorar la infraestructura en el complejo deportivo manteniendo la sede social, pero la intención es ir manteniendo diferentes espacios y mejorándolos siempre en el complejo deportivo.

¿Cómo ha afectado la pandemia y la nueva normalidad a los clubes locales y al cumplimiento de sus objetivos?

Nos obliga a usar la creatividad y el ingenio para afrontar los gastos corrientes que tiene un club porque la luz hay que pagarla, los servicios hay que pagarlos y son todos gastos elevados. Por eso hemos largado una rifa que es la de todos los años y hasta el momento ha tenido una alta recepción porque se han vendido todos los números y eso habla del compromiso por parte de los vecinos y los socios e hinchas. Próximamente además estaremos lanzando un arroz con pollo para poder comprar los equipos de entrenamiento a cada uno de los profesores y que estén identificados con la indumentaria del club y por último apelar a la solidaridad y el compromiso de todas las personas que desinteresadamente colaboran económicamente con el club. Sin dudas como vos bien decís la situación sanitaria impide a los clubes proyectar no solo obras sino otras actividades porque a nosotros nos faltan las cenas anuales, el fogón de la Fiesta de las Llanuras que era un ingreso interesante, los alquileres de los salones y todo eso hace que muchas entradas que tenía nuestro club hoy no las tengamos por eso como dije hay que agudizar el ingenio, usar la creatividad, mantener las instalaciones y adaptarnos a la nueva realidad que nos toca vivir tratando de que el club siga funcionando. Hoy el club tiene 250 chicos y chicas contando todas las disciplinas y tenemos que tratar de que ellos se sientan cómodos y de que las familias quieran venir a colaborar y se sientan parte del club. Desde mi lugar quiero agradecer a esos 250 socios que durante la pandemia han abonado rigurosamente la cuota y han sido un sostén importante para afrontar las demandas económicas y los gastos corrientes. Deberemos seguir buscando propuestas y alternativas que nos permitan afrontar las nuevas demandas.

La campaña del 24 de marzo en donde se buscaba acercar al socio e hincha al club y trabajar en el predio, ¿qué repercusión tuvo?

Esa fue una idea de algunos integrantes de la comisión y que debíamos hacer como institución porque estos momentos de pandemia a veces hacen que se pierda el vínculo entre el hincha, el socio y el club y esa jornada de trabajo nos permitió eso: acercar a todos y que nos den una mano. Más allá de que los necesitábamos porque eran muchas las cosas por hacer a su vez nos permitió, con las medidas sanitarias correspondientes, generar este vínculo de que nos volvamos a ver todos a la cara de nuevo y que entre todos empecemos a trabajar por y para el club. La intención es repetirlo todos los meses y que se vaya sumando más gente porque la intención de esta comisión a todos los que fueron parte de la historia de nuestro club y que por diferentes razones se han alejado pero pensamos en un club de puertas abiertas tanto para socios, simpatizantes y vecinos en general.

¿Tenes pensado darle alguna impronta personal a la gestión o pensas que esto es más un trabajo mancomunado?

Creo que los lugares están por una cuestión organizativa de las instituciones pero como comisión estamos armando un lindo equipo de trabajo que ya venía de años anteriores. Obviamente al estar desde adentro voy encontrando las falencias que uno va teniendo porque no dejamos de ser personas y por ende cometemos errores pero la idea es ir mejorando las relaciones entre nosotros. La impronta en sí se la está dando toda la comisión no creo que sea una persona sola, una comisión que está comenzando pero que tiene muchas ganas de participar y de acompañar a cada una de las disciplinas, lo cual es algo que resalto y ojalá lo podamos mantener en el transcurso del tiempo porque es algo importante para los padres, las familias pero sobre todos para los deportistas y jugadores del club de sentirse acompañado por los dirigentes, lo que habla además de la importancia que se les da a cada una de las disciplinas ya que hay un contenido social que hay que acompañar.

Hablas de las disciplinas y me sirve de puntapié para meterme en lo estrictamente deportivo. Ferroviario es una institución que tiene muchas disciplinas. Debe ser para vos y la comisión un orgullo y una satisfacción que Ferroviario esté siempre en los primeros planos y que los deportistas dejen tan bien representado el nombre del club

Coincido totalmente con lo que decís, por eso desde nuestro rol debe haber un permanente acompañamiento a cada una de las disciplinas y en eso vamos a enfocarnos teniendo un contacto directo con cada una, acompañando y dándole a su vez a cada una la libertad y la independencia que necesitan como subcomisión para que se desenvuelvan y tengan sus proyectos pero que tengan el apoyo de la comisión directiva en general. Tenemos muy buenos deportistas en cada una de las disciplinas y hay que seguir apostando por ellos.

¿Hay algo mejor que acercarse un sábado a las 8 de la mañana a trabajar en el club y poder observar las categorías infantiles jugando un amistoso?

Es impagable. Cuando uno estaba en la comisión venía a colaborar pero no tenía el grado de presencialidad que estoy teniendo este último tiempo pero es muy lindo ir conociendo todos los nenes y nenas, ir conociéndolos, conocer las familias porque necesitamos crear un sentido de pertenencia. Me encanta ver todos los nenes con la camiseta de Ferroviario. Eso habla de que tenemos que apostar por los chicos y las chicas porque son el presente y futuro del club y del pueblo. Somos un club social, un club que tiene un merendero que tiene 150 chicos con los que tratamos de colaborar apoyando a sus familias en los momentos difíciles. Hace poquito tuvimos un caso de Covid-19 positivo que hizo que se tengan que aislar 25 familias de quinta y sexta división que nos permitió tener un vínculo más cercano, poder colaborar y asistirlos en lo que necesitaran porque no dejan de ser familias del club.

Volviendo al principio de la pregunta es algo muy lindo. Disfruto mucho venir a los entrenamientos del fútbol mayor y ver cómo van creciendo los chicos y se van relacionando con el nuevo cuerpo técnico, de ver a las chicas de patín y la gran calidad que tienen y eso es importante porque uno ve un futuro muy prometedor que nos va a seguir posicionando provincialmente y nacionalmente dentro delo que es patín.

En mi opinión personal creo que todo lo que se destine a la formación de los jóvenes sea en la disciplina que sea considero que debe ser tomado como una inversión a futuro y no como un gasto, y por lo que escucho me parece que pensas parecido ¿Es así?

Si tal cual, cada decisión que se toma desde la comisión es una inversión porque pretendemos mejorar, que los jóvenes se sientan cómodos, contentos y que el club les pueda brindar lo que necesitan para llevar a cabo su disciplina y más allá de formar deportivamente la intención es formarlos en valores porque no deja de ser un club que socialmente tiene su reconocimiento en el distrito y para eso los dirigentes debemos dar el ejemplo y eso de acompañar a las disciplinas y de colaborar con las familias habla de que somos una gran familia donde necesitamos de todos.

Hace poco Pablo Aimar dijo que a los deportistas había que formarlos como deportistas y como personas porque al fin y al cabo son deportistas dos horas por día y el resto son personas ¿Coincidís con eso?

Por supuesto que sí. Por eso es que tenemos en mente muchos proyectos para mejorar, para seguir creciendo, para que ellos se sientan parte, para inculcarles valores y entiendan que el cuidado del club es el cuidado de su segunda casa porque el club no deja de ser la segunda casa de muchos de los que frecuentan el club. Entre todos tenemos que cuidarlo y generar ese sentido de pertenencia del que hablaba, de que uno pase por el centro o por algún barrio y ver jóvenes con la camiseta del club y que se sienta orgulloso de usarla lo que habla de que como dirigentes se ha trabajado bien. Lo importante es seguir creciendo, reconociendo siempre las falencias, pero nunca perder las expectativas y desafiarnos como institución para jerarquizarnos días a día y ser un mejor club, respetando siempre a los demás porque esto no es crecer pisando a los demás, al contrario, es crecer generando una simbiosis entre todos los clubes. Por eso resalto y valoro la relación que ya tenía y voy a seguir teniendo con Eugenio (Arzoz, Presidente de Independiente). Por ahí siempre se habla de Ferroviario e Independiente como rivales y muchos lo llevan a un plano personal pero es importante dialogar con los distintos dirigentes y ayudarnos entre todos, por eso estoy agradecido del mensaje que me ha mandado Eugenio, de la predisposición del Club Independiente y eso habla de que el fin es el mismo: contener a los jóvenes, formarlos y educarlos en valores.

Alguien a la entrada del club me dijo, “No es lo mismo andar toda la mañana con papeles que venir a la tarde a martillar o pintar al club”, sin embargo vos lo haces. ¿Qué paralelismo podes trazar entre la función pública y tu rol de Presidente de Ferroviario y que diferencia encontras?

La similitud es que estando en el lugar que me toca ocupar no dejo de estar en la función pública y obviamente me debo a toda la sociedad por ese lugar que ocupo, pero creo que lo más parecido que encuentro entre los dos roles si se los puede llamar así es que uno tiene que ser un buen vecino en todos lados. No soy una persona que me guste mostrar que soy funcionario, al contrario, uno tiene que ser un buen vecino, creo que los dorreguenses necesitamos de buenos vecinos que los hay y muchos. En los dos roles trato de poner lo mejor, de ser responsable, de dejar todo, de desafiarme personalmente porque no dejan de ser desafíos que uno va cumpliendo y te permiten crecer como persona y vecino, siempre escuchando porque al estar en distintos lugares se puede perder la capacidad de escuchar tanto opiniones como consejos y críticas pero siempre en pos de construir, de mejorar y de estar a la altura de las circunstancias. Te soy sincero cuando entro al club me olvido de la función pública, lo disfruto, estoy sintiendo eso, vengo con ganas y creo que a pesar de la difícil situación que atravesamos como sociedad uno tiene que tratar de buscar lo bueno y lo bueno es poder formar jóvenes en valores, deportivamente y que sea un club que siga conteniendo socialmente a su comunidad siempre trabajando en equipo con una comisión que tiene muchas ganas de hacer cosas, uno no deja de ser un integrante más. Uno cumple un rol por una cuestión organizativa pero no es más que eso, somos todos un equipo.

Los que te conocemos relacionamos el nombre Luciano Ripoll con la palabra compromiso. Sos una persona muy comprometida socialmente, siempre has desarrollado una labor social muy importante en diferentes centros de estudiantes en tu época de alumno, colaborando con los Bomberos Voluntarios más adelante y desde hace 6 años en el Club Ferroviario. ¿De dónde sale este compromiso?

Yo creo que de la familia. Es lo primordial (se emociona nuevamente). Siempre digo que dentro de mi familia tomo como referente a mi abuelo porque fue una persona que me educó y del cual recuerdo una frase: “ser un buen vecino”, entonces uno intenta desde el lugar en que está ser un buen vecino, nada más. Somos pueblos chicos, las realidades son diferentes (a la época de su abuelo) pero soy una persona muy inquieta, me gusta estar en muchos lados porque eso habla de adquirir experiencia, de adquirir conocimientos , de ir formándome como persona, pero además porque es necesario que haya personas que quieran comprometerse que creo que hay y muchos. Es algo que me gusta, es algo innato que llevo dentro de mí esto de poder involucrarme. Puede sonar a que uno pretende figurar y no es así. Me gusta hablar con la gente, me gusta involucrarme, me gusta conocer realidades, me gusta ayudar en lo que uno puede. A veces la capacidad para colaborar es más y otras menos porque los recursos que uno tiene son escasos al igual que el poder de decisión dentro de una sociedad con diferentes estamentos, pero así y todo trato de seguir colaborando e involucrándome. Ferroviario es algo que ya tengo incorporado y en donde trabajaré desde donde me toque y seguramente cuando no esté en la comisión seguiré acompañando a los futuros dirigentes que se vayan formando. Lo importante es ser honesto, transparente y mostrar las falencias porque uno entiende que debe ir construyéndose y no dejamos de ser jóvenes a los que nos aparecen muchos desafíos y lo importante es ir superándolos.

En cuanto a la pregunta entiendo que es algo que viene de la familia. Me han inculcado valores, la responsabilidad de educar, de ser un buen vecino, de comprometerse lo mejor posible e ir formándose como persona.

Es destacable la relación que has sabido establecer con los jóvenes deportistas del club y más importante para ellos tener alguien que los pueda guiar, orientar y aconsejar.

Soy una persona que me gusta conocer las realidades de los jóvenes y uno intenta ayudarlos con las herramientas que tiene y acompañarlos. Las realidades de nuestro distrito son muchas y para poder hablar hay que conocer y escuchar y de esa forma poder interpretar cuáles son las necesidades, de cómo los clubes tienen que seguir creciendo y de cómo las instituciones deben seguir creciendo. Lo importante es seguir en este camino del desafío constante del esfuerzo diario, de ser responsable en los roles que uno va ocupando y tener la ambición de superarnos día a día y reconocer las falencias.

¿Cómo haces para hacer todo lo que haces?

Se hace. Te vas equivocando. Algunas veces mejoras el vínculo con la familia, algunas veces lo vas perdiendo. Algunas veces vas mejorando el vínculo con los amigos, a veces lo vas perdiendo porque no podes estar en todos lados pero los familiares entienden, los amigos entienden, los vecinos entienden y lo integrantes de la comisión entienden porque no dejo de tener una función pública. Yo me preguntaría qué haría si no tuviera nada o si no ocupara cada una de estas funciones y no me veo sentado sin poder colaborar en lo que uno hace. Mi rol es este. Me fui formando así y lo seguiré haciendo hasta que el físico me dé y hasta que tenga la posibilidad porque entiendo que muchas personas tienen ganas de colaborar y sus trabajos y sus tiempos no se lo permiten. Hoy tengo la posibilidad y la voy a aprovechar al máximo, cuando no la tenga será otra cuestión.

Luciano Ripoll es el nuevo Presidente de Ferroviario. La oveja colorada de la familia. El que elije involucrarse porque no se ve sentado en un sillón sin hacer nada. El que tiene los sentimientos a flor de piel porque “siente” lo que hace. El que se emociona cada vez que nombra a su abuelo por haberlo educado en valores. El que quiere educar y ayudar a los “pibes” como hizo su abuelo con él. Luciano Ripoll está comprometido socialmente y metido en la realidad del club Ferroviario. Él, su comisión, los simpatizantes, los socios, los referentes y los deportistas se merecen que les vaya bien. Ojalá así sea. (19-04-21).

(*) Nota publicada en Ecos de mi ciudad.