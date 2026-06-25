Monte Hermoso: el renovado natatorio y el imborrable legado de los hermanos Sudgen

Nota de Natalia Di Martino en Noticias Monte Hermoso

Quedó hermoso el Natatorio Municipal «Hermanos Sugden». Me quedé pensando lo orgullosos que estarían de saber la huella hermosa que dejaron en nuestro pueblo. Les dejo un poquito de su historia.

Los «Hermanos Sugden» eran Roberto y Jorge “Corchito” Sugden, dos nadadores Bahienses que se mudaron a Monte Hermoso en 1958 y dejaron una marca gigante en la natación local.

Roberto Sugden era “estilista y velocista” con varias marcas en competencias nacionales. Jorge “Corchito” Sugden era el más famoso. Nadador de resistencia. Su apodo venía de que flotaba como un corcho.

Las hazañas de “Corchito”

En 1949 batió récord de permanencia en agua: 61 horas y 50 minutos en una pileta.

En 1950 nadó 400 km uniendo Rosario con Buenos Aires por el Paraná. Fueron 66 horas y 40 minutos sin parar. Por eso lo recibió Eva Perón y salió tapa de El Gráfico.

Ese mismo año cruzó el Estrecho de Gibraltar en 6 horas 58 min. En Chile llegó a 76 horas 30 min flotando.

De Bahía a Monte

Llegaron desde Bahía Blanca para abrir el restaurante “El Galeón”, hoy Cervecería Alemana. Pero su pasión era la natación. Atrás del restaurante armaron una pileta chica donde empezaron a enseñar a nadar a los chicos del pueblo.

Jorge fue maestro de guardavidas y jefe de “los bañeros” hasta fines de los 70. Por eso el natatorio municipal lleva su nombre: para homenajear a los dos hermanos que formaron generaciones de nadadores montehermoseños. (25-06-26).