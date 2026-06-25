(Entrevista en LA DORREGO) Vacaciones de invierno: Cultura prepara actividades para todo el distrito

El director municipal de Cultura, Cristian Demarco, destacó por LA DORREGO que el área trabaja, junto con Deportes y Juventud, en la organización de una amplia agenda para las próximas vacaciones de invierno, con propuestas que alcanzarán tanto a la ciudad cabecera como a las localidades del distrito.

Señaló que la planificación avanza y que aún resta definir el espectáculo de cierre. Dijo, además, que el objetivo es garantizar el acceso a las actividades en todo el partido.

“Nuestra preocupación es que la cultura, el deporte, las actividades que planifiquemos no se queden solamente en la ciudad cabecera, sino que también todo el distrito sea parte, porque para nosotros todo el distrito tiene que tener las mismas oportunidades”, expresó.

Según anticipó, durante las dos semanas del receso escolar se desarrollarán actividades en distintas plazas de Coronel Dorrego, entre ellas la Islas Malvinas y la Central, donde se realizará el cierre antes de la finalización de las vacaciones.

La programación incluirá propuestas deportivas, culturales, espectáculos, juegos y espacios recreativos destinados a niños, adolescentes y familias.

“Lo interesante es que la familia participe”, afirmó el funcionario al referirse al espíritu de las jornadas.

Además, el municipio prevé trasladar actividades a Oriente, El Perdido, Irene, San Román y Faro. En el caso del área de Cultura, también se ofrecerán funciones de cine para niños y adolescentes.

Luego, consideró que, pese al avance de las plataformas digitales, este tipo de iniciativas mantiene su valor. “Todavía hay niños y adolescentes que por alguna u otra razón hay películas que no pueden ver o plataformas que no tienen, o que se quieren juntar a ver cine con otros niños”, sostuvo.

También remarcó la importancia de generar espacios de encuentro entre los más jóvenes. “En una época de hiper tecnologización, también está bueno generar espacios para que los niños y los jóvenes se junten a hacer cosas, se vean las caras, disfruten, hagan bulla, que es algo que no se tiene que perder”, indicó.

Las vacaciones de invierno comenzarán el 13 de julio y la primera actividad programada se realizará el 14. No obstante, adelantó que existe la posibilidad de iniciar la agenda un día antes con una función de cine en el Centro Cultural Municipal, una alternativa que aún se encuentra en análisis.

Por otra parte, explicó que la organización de las propuestas requiere equilibrar la cobertura de todo el distrito con las posibilidades económicas del municipio. “Nosotros tenemos que conciliar que todo el distrito esté atendido en vacaciones, desde Irene hasta Dorrego, y conciliar la cuestión presupuestaria”, señaló.

En ese sentido, vinculó las dificultades financieras a la situación de la coparticipación. “Las erogaciones presupuestarias en estos años no han sido generosas por los problemas que tenemos de coparticipación”, afirmó.

Finalmente, relató que la preocupación por los recursos disponibles es compartida por responsables culturales de otros municipios. “Yo estuve en una reunión de directores de Cultura hace un mes atrás en Coronel Suárez y era un solo llanto”, admitió.

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25-06-26