La Junta Vecinal de Marisol lamentó la demora de la pista multifunción para Plaza del Sol

La Junta Vecinal de Marisol (JVM), a través de su presidente, Hernán Aguirre, presentó un proyecto para la construcción de una pista multifunción con rampas para skate, aros de básquet y arcos de fútbol, pensado exclusivamente para brindar a nuestros niños y jóvenes un espacio de recreación, deporte e integración.

“Sin embargo, el egoísmo político de los bloques de Fuerza Patria y La Libertad Avanza hizo que este sueño de los más chicos deba seguir esperando. La decisión de enviar el proyecto a comisión provocó que una iniciativa destinada al bienestar de toda la comunidad quedara postergada en los fríos cajones de la burocracia”, destacó la JVM en un comunicado difundido esta mañana.

“El bloque radical acompañó la propuesta con sus cinco votos afirmativos, pero no logró reunir los apoyos necesarios para que el proyecto avanzara”, agregó.

“Mientras nuestros niños y jóvenes siguen necesitando espacios para encontrarse, hacer deporte, compartir y crecer sanamente, el proyecto de la pista multifunción para la Plaza del Sol quedó atrapado en los pasillos de la política”, cuestionó.

Este es el resto del comunicado:

“Cuesta entender cómo una propuesta tan sencilla, pensada exclusivamente para el bienestar de nuestros chicos, puede seguir demorándose. No estamos hablando de una obra para unos pocos. Estamos hablando de un espacio que podrán disfrutar generaciones enteras de niños y adolescentes de Marisol.

“Cada día vemos a nuestros jóvenes buscando lugares para jugar, correr, practicar deportes y compartir con amigos. Cada día escuchamos a familias que sueñan con más oportunidades para sus hijos. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar decisiones concretas, las respuestas vuelven a postergarse.

“Los chicos no tienen tiempo para esperar las diferencias políticas. La infancia pasa rápido. Los años de la adolescencia no vuelven. Cada demora significa oportunidades perdidas, momentos que no regresan y sueños que quedan en pausa.

“Desde la Junta Vecinal de Marisol sentimos una enorme tristeza porque creemos que la política debería ser una herramienta para construir esperanza y no para poner obstáculos a proyectos que nacen del corazón de la comunidad.

“Hoy hacemos este reclamo pensando únicamente en las sonrisas de nuestros niños, en la energía de nuestros jóvenes y en el derecho que tienen a contar con espacios de calidad para desarrollarse.

“Ojalá quienes tomaron esta decisión puedan mirar más allá de los expedientes y recordar que detrás de cada proyecto hay personas. Y que detrás de esta pista multifunción hay algo mucho más importante que una obra: hay una inversión en el futuro de nuestros chicos.

Porque cuando se posterga a la infancia, pierde toda la comunidad”, completó. (25-06-26).