WhatsApp lanza nuevas funciones: un punto verde y los textos de una sola vista

La aplicación de mensajería WhatsApp prepara el desembarco de una serie de actualizaciones estructurales en su plataforma global con el objetivo de blindar la privacidad de las conversaciones y mejorar la navegación diaria.

Entre las modificaciones más destacadas que la empresa de tecnología Meta comenzó a testear en sus versiones de prueba, sobresalen la incorporación de los mensajes de texto de una sola visualización y un nuevo sistema de alertas identificado como el “punto verde”.

La primera de estas herramientas representa una evolución directa de las funciones de seguridad vigentes. Tras el éxito de las fotos, videos y notas de voz de reproducción única, la aplicación extenderá este concepto al texto convencional.

Bajo esta modalidad, el emisor podrá redactar un mensaje confidencial que se eliminará de forma automática e irreversible de la pantalla del receptor inmediatamente después de haber sido leído. Para garantizar la efectividad de la medida, el sistema bloqueará las funciones nativas de captura de pantalla, el reenvío a terceros y la opción de copiar el contenido.

El nuevo «punto verde» de WhatsApp

En paralelo, la interfaz estética de WhatsApp sumará un indicador visual directo a través de un «punto verde» ubicado estratégicamente en la lista principal de conversaciones.

Esta función cumplirá un rol organizativo doble: por un lado, servirá para identificar de un vistazo aquellos chats que posean interacciones recientes o estados pendientes de revisión y, por el otro, actuará como un filtro ágil para denotar la disponibilidad de los contactos dentro de ciertos parámetros de la app.

Si bien las herramientas se encuentran en fases finales de evaluación dentro de los servidores de desarrollo, se prevé que el despliegue masivo hacia los dispositivos con sistemas operativos iOS y Android se concrete de manera escalonada durante los próximos meses a través de las plataformas oficiales de aplicaciones. (Tiempo Argentino). (25-06-26).