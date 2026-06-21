Este lunes abren la inscripción para la compra de terrenos en El Perdido

Desde este lunes 22 de junio y hasta el 3 de julio permanecerá abierta la inscripción para la compra de terrenos en El Perdido.

El trámite podrá realizarse en la Delegación Municipal, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12.

Entre los requisitos establecidos se encuentra no poseer bienes inmuebles y que ninguno de los integrantes del grupo familiar haya sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado.

Además, los interesados deberán acreditar ingresos iguales o superiores a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la inscripción, contar con ingresos comprobables y fijar domicilio en el Partido de Coronel Dorrego durante los últimos cinco años. (21-06-26).