Monte con todas las luces: venció a Independiente de Dorrego y sigue con puntaje ideal en 12 fechas

Atlético Monte Hermoso superó esta noche a Independiente 3-0 en el adelantado de la 12ma. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa y estiró a 12 la cantidad victorias en la misma cantidad de partidos disputados.

Iván Tello, a los 8 minutos del primero tiempo, abrió la cuenta. A los 48 estiró la diferencia Jonatan Fernández. Antes, a los 43, Diego Banegas fue expulsado en la visita por doble amarilla.

En el complemento, Lucas Seleme, a los 40, de penal, decoró el resultado.

Antes del partido fue inaugurado el excelente sistema lumínico en el estadio 15 de Agosto del albirrojo.

Monte llegó a 36 unidades e Independiente quedó cuarto, con 24 puntos.

Este domingo se completará la programación con estos partidos:

Esperanza vs. Divisorio

Club de Pelota vs. Villa Rosa

S.U.P.A. vs. Alumni

Suteryh vs. Atlético Ventana

San Martín vs. Almaceneros

Ferroviario vs. Independiente de Pringles

Progreso vs. Porteño (20-06-26).