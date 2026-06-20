Monte con todas las luces: venció a Independiente de Dorrego y sigue con puntaje ideal en 12 fechas
Atlético Monte Hermoso superó esta noche a Independiente 3-0 en el adelantado de la 12ma. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa y estiró a 12 la cantidad victorias en la misma cantidad de partidos disputados.
Iván Tello, a los 8 minutos del primero tiempo, abrió la cuenta. A los 48 estiró la diferencia Jonatan Fernández. Antes, a los 43, Diego Banegas fue expulsado en la visita por doble amarilla.
En el complemento, Lucas Seleme, a los 40, de penal, decoró el resultado.
Antes del partido fue inaugurado el excelente sistema lumínico en el estadio 15 de Agosto del albirrojo.
Monte llegó a 36 unidades e Independiente quedó cuarto, con 24 puntos.
Este domingo se completará la programación con estos partidos:
Esperanza vs. Divisorio
Club de Pelota vs. Villa Rosa
S.U.P.A. vs. Alumni
Suteryh vs. Atlético Ventana
San Martín vs. Almaceneros
Ferroviario vs. Independiente de Pringles
Progreso vs. Porteño (20-06-26).