“La Bandera nos tiene que unir siempre”, expresó Chalde en el acto por el 20 de Junio

Por Gustavo Ariel Blázquez / Prensa MCD

El intendente Juan Chalde presidió en la tarde de este sábado 20 el Acto Oficial por el Día de la Bandera, que tuvo lugar en la plaza central de Oriente. La Municipalidad de Coronel Dorrego, por respeto y acompañamiento a la comunidad de Tres Arroyos ante el fallecimiento de su jefe de Gabinete, Julio Federico, dispuso trasladar la ceremonia, que en principio iba a realizarse en forma conjunta con Tres Arroyos a la vera del río Quequén Salado.

La conmemoración se desarrolló a pleno sol desde las 14 horas y se inició con la llegada de una gran bandera portada por vecinos, encabezados por las autoridades municipales. Luego ingresó a caballo un vecino recreando la figura del General Manuel Belgrano, quien entregó una Bandera de Ondeo a la Escuela Secundaria N.º 1 Extensión Marisol.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, hizo uso de la palabra el director de Cultura, Cristian De Marco, quien realizó una síntesis de la vida de Manuel Belgrano, destacando los valores y conocimientos que guiaron su accionar, así como los motivos que lo llevaron a la lucha por la independencia y las acciones que desarrolló en ese proceso.

Por su parte, el intendente Juan Chalde expresó: “En primer lugar, quiero hacerle llegar a la familia de la Municipalidad de Tres Arroyos nuestro mensaje de acompañamiento en este momento de dolor que están viviendo por el fallecimiento de quien fuera su jefe de Gabinete, Julio Federico”.

Más adelante, el jefe comunal dorreguense señaló: “Estamos celebrando hoy el Día de la Bandera. Sobre la vida de Belgrano se ha expresado muy bien nuestro director de Cultura, el profesor Cristian De Marco, haciendo una hermosa reseña de todo lo que fue, lo que vivió y lo que hizo. Yo quiero destacar esa impronta que tuvo Belgrano en su vida, no solamente por el enorme legado que nos dejó con la Bandera, que de por sí es inolvidable y por lo que lo recordamos cada 20 de junio, sino también por los valores que transmitió desde sus comienzos, desde su formación, cuando regresó a nuestra patria y se involucró de lleno en este proceso que primero lograría el Primer Gobierno Patrio, el 25 de mayo de 1810, y finalmente la Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816. Su compromiso era con una patria que progresara y que le diera importancia a la educación. Y esto vale la pena remarcarlo porque creemos, y lo decimos siempre, que la educación es la herramienta más transformadora de la sociedad y la principal generadora de igualdad de oportunidades”.

En otro tramo de su discurso mencionó que “Belgrano puso por encima de los intereses personales o sectoriales los intereses de la patria que estaba naciendo”. Luego subrayó: “Nuestra Bandera nos tiene que unir siempre. Es la que está por encima de todas las banderas que podamos tener porque representa la unión de todos los argentinos. Debemos superar las antinomias que durante tanto tiempo hemos sufrido como grietas, divisiones y enfrentamientos. Quiero transmitir este mensaje cada vez que pueda, porque es unidos bajo la celeste y blanca como vamos a poder crecer con armonía y alcanzar una mejor calidad de vida”.

Finalmente, dirigiéndose a los niños que iban a realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera, expresó: “Es un momento que les va a quedar grabado en el corazón, porque están prometiendo lealtad para toda la vida a esta Bandera, que es el símbolo patrio por excelencia”.

Posteriormente se llevó a cabo la ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional por parte de los alumnos de 4.º grado de la Escuela N.º 8 de Oriente. El acto fue encabezado por la inspectora de Educación Primaria, Verónica Tumini, y continuó con la entrega de diplomas a cargo de la directora del establecimiento, María Isabel Costa.

Como cierre de la jornada, los presentes compartieron el tradicional chocolate caliente, disfrutando de un emotivo y agradable momento de encuentro comunitario. (20-06-26).