Buscan mejorar la seguridad vial en la Escuela Técnica Nº 1 con un reductor de velocidad y senda peatonal

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución impulsado por el bloque de Fuerza Patria para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la construcción de un reductor de velocidad tipo meseta elevada con senda peatonal sobre calle Juan Domingo Perón, entre Italia y 9 de Julio, frente a la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1.

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de seguridad vial en el sector donde los estudiantes deben cruzar diariamente desde el edificio escolar hacia los talleres ubicados sobre la vereda opuesta.

Al fundamentar el proyecto, el concejal Luis Amuchastegui señaló que la propuesta surge de un reclamo sostenido de la comunidad educativa.

“Este es un proyecto que nace desde una necesidad de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1. Tal vez es un proyecto que, a futuro, es un proyecto de resolución, por lo que entendemos de la voz parlamentaria, va a salir aprobado. Deseamos que se concrete, que se lleve a cabo”, expresó.

“Es un proyecto que se viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Podría decir dos años consecutivos desde el Consejo Deliberante Estudiantil. Se está pidiendo un reductor de velocidad. Dos años estoy hablando, estoy hablando de este gobierno municipal”, afirmó.

Amuchastegui consideró que la medida podría extenderse a otros establecimientos educativos y pidió que la resolución no quede únicamente en una aprobación formal.

“Esperamos desde este bloque que este proyecto de resolución no quede en la nada como muchos otros, o muchos otros en relación a lo vial, cartelería, reductores de velocidad, que sí se han aprobado, pero hasta el día de la fecha no vemos ningún cambio”, manifestó.

El concejal destacó además la particularidad de la Escuela Técnica, cuyos alumnos deben cruzar obligatoriamente la calle para asistir a los talleres.

“Estamos hablando de una institución educativa. Sabemos que tiene una particularidad diferente a las demás instituciones, que tienen que cruzar obligatoriamente al taller, porque al tener el taller enfrente no queda otra”, señaló.

También advirtió sobre la circulación permanente en la zona y el uso del establecimiento durante todo el día.

“Los estudiantes no solo cruzan la calle de día, donde podemos ver que va cruzando un grupo de estudiantes, sino que de noche también se encuentran cruzando, y es una intersección bastante peligrosa para aquellos que quieren cruzar, no solamente estudiantes, sino docentes también”, indicó.

Sobre el cierre de su exposición, sostuvo que la obra representa una medida preventiva para evitar situaciones de riesgo.

“Estamos hablando de vidas. De alguna tragedia que puede llegar a pasar con algún estudiante, y no quisiéramos ninguno de los que estamos acá el día de mañana encontrarnos con una noticia de esa índole”, expresó.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, el concejal Santiago Sola confirmó el acompañamiento a la iniciativa y destacó la importancia de las medidas de seguridad vial en el sector.

“Lo vamos a acompañar porque creemos que estas medidas de seguridad tienen que estar. En buena hora las personas que se dan cuenta que a veces falta un reductor de velocidad, un semáforo u otra medida de seguridad para mejorar la calidad de vida de los vecinos, sean estudiantes o no”, afirmó.

También consideró necesaria la instalación de la señalización correspondiente.

“Citamos a la dirección que sea correspondiente, que se ponga también con la cartelería que se debe, que sería importante”, expresó.

En relación con la ubicación de la obra, sostuvo: “Esto es importante, por eso lo acompañamos. Es una medida de seguridad que suma muchísimo para esa zona transitada de la escuela técnica”.

Luego, Amuchastegui pidió nuevamente la palabra para aclarar que el reclamo precede a su llegada al Concejo Deliberante: “Lo hemos presentado desde antes de que yo sea concejal. Se ha presentado en el Consejo Deliberante Estudiantil. Es algo que se venía trabajando y se venía pidiendo desde antes que yo estuviese sentado acá”.

Por su parte, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) también expresó el respaldo de su bloque a la propuesta: “Desde este bloque también creemos que es necesario que se tomen esas medidas de seguridad vial, porque hay muchísimos alumnos en ese colegio y, bien como dijo el concejal, es una escuela que está hasta las 10 de la noche. Así que lo vemos con muy buenos ojos este proyecto”. (20-06-26).