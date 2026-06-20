La Región

¡Ay Patria mía! llegará este domingo al Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

“Ay Patria mía!”, recreación de la obra perdida de Suma Paz y Máximo Aguirre, se presentará mañana domingo 21 de junio a las 19 en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), ubicada en Colón 80 de Bahía Blanca.

La propuesta contará con relato y actuación de Gustavo Blázquez y Carlos Rodríguez.

Participarán como solistas vocales Carlos González, Hugo Yezzi, Mónica Younis y Noelia Martínez.

La instrumentación estará a cargo de Fernando Di Marco, Rodrigo Terrón, Roberto Sola, Quique Agesta y Bernardo Blázquez.

También formarán parte del espectáculo el Coral Musicalia de la Asociación Italiana de Coronel Dorrego y el Cuerpo de Baile de la Peña Nativista de Coronel Dorrego.

La coordinación general corresponde a Rodrigo Terrón.

La reserva de lugar podrá realizarse mediante formulario de Google o al teléfono 291-4139303. La entrada será libre y gratuita. (20-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Entrevista en LA DORREGO) Gil, Zubiaurre y Aparicio concentran los mayores problemas en los caminos tras las últimas lluvias de magnitud

Por el fallecimiento del jefe de Gabinete de Tres Arroyos, el acto por el Día de la Bandera se realizará en la plaza Juan Maciel de Oriente

El Puente Viejo será nuevamente el escenario del acto por el Día de la Bandera

Llaman a licitación para instalar un parque solar en Marisol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior