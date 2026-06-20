(Entrevista en LA DORREGO) Gil, Zubiaurre y Aparicio concentran los mayores problemas en los caminos tras las últimas lluvias de magnitud

El director municipal de Vialidad, Mariano Ripoll, se refirió por LA DORREGO al estado de los caminos rurales tras las abundantes precipitaciones registradas en distintos sectores del distrito.

“Tenemos algunos lugares puntuales que son los que el productor conoce”, señaló. Mencionó sectores con mayores registros de lluvia. “Tenemos en la zona de Gil, Zubiaurre, registros de más de 200 milímetros, 220, 230 en partes”, indicó.

Explicó que las precipitaciones saturan la capacidad de absorción del suelo y alteran el escurrimiento. “Saturan el perfil, el campo ya no absorbe más agua. Esa agua normalmente vuelca a la calle por una cuestión de pendientes y las calles siempre están un poco más bajas”, afirmó.

En relación con las tareas de mantenimiento, indicó que las condiciones climáticas complican el avance de los trabajos. “Tenemos una carencia de trabajo un poco más alta porque también tuvimos la mala suerte que en el momento que por ahí tenés condiciones para trabajar, para entrar a reparar, te vuelve a llover”, expresó.

Señaló además que parte de la maquinaria permanece a la espera de mejores condiciones del terreno. “Tenemos máquinas que están esperando hace 10, 15 días para poder entrar y lamentablemente tenemos que tener paciencia hasta volver a tener las condiciones para trabajar”, sostuvo.

Ripoll aclaró que los inconvenientes se concentran en sectores puntuales del distrito. “Son pocos lugares, son lugares muy puntuales, como te decía recién, parte de Gil, parte de Zubiaurre, parte de Aparicio”, afirmó.

Sobre la situación en Aparicio, indicó que hay sectores aún afectados. “Aparicio tiene lugares que están feos”, dijo, aunque señaló que ya comenzaron trabajos en la zona.

De todos modos, advirtió que algunas intervenciones deberán esperar. “Tenemos algunos lugares que tenemos que esperar una semana más o 10 días, si tenemos la suerte que no llueva, para empezar a reparar”, indicó.

En cuanto al comportamiento de los suelos rurales, explicó que la capacidad de absorción varía según la profundidad del perfil. “Tenés lugares que tienen 40, 60, 80 centímetros de perfil. Entonces un campo o un sector en particular siempre tiene más capacidad de absorción de agua que otro”, señaló.

En los sectores más someros, el agua escurre con mayor rapidez. “Con pocos milímetros, ese perfil se llena y hace que corra el agua fácil después arriba”, indicó.

Cuando la cantidad de agua supera la capacidad del suelo, se producen daños en la superficie, describió. “Si tenés un exceso, un excedente de agua de lo que está capacitado ese perfil para absorber, no chupa más tierra, que es lo que se dice coloquialmente, y esa agua empieza a correr. Y el agua cuando corre, rompe”, afirmó.

Para ejemplificarlo, utilizó una comparación cotidiana. “Si agarrás una esponja de lavar los platos y la ponés debajo de la canilla, abrís la canilla y la esponja empieza a absorber. En un momento no absorbe más y empieza a chorrear”, concluyó.

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20-06-26