El municipio de Monte Hermoso avanza junto al IADO y la UNS en un plan para reconstruir y preservar el frente costero

La Municipalidad de Monte Hermoso dio un nuevo paso en la planificación de acciones destinadas a la recuperación y preservación del frente costero, uno de los sectores más afectados por la ciclogénesis que impactó sobre la ciudad y provocó importantes daños en la zona céntrica de la playa.

Con ese objetivo, se desarrolló una reunión de trabajo entre funcionarios del Ejecutivo local, investigadores del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y académicos de la Universidad Nacional del Sur, con el propósito de coordinar estrategias que permitan abordar la reconstrucción costera con respaldo científico y una visión de largo plazo.

El encuentro estuvo encabezado por los secretarios de Obras y Servicios Públicos, Marcos Fernández; de Planeamiento, Roberto Pizzato; y de Gestión Ambiental, Sandy Puleston. Por parte del ámbito científico participaron la directora del IADO, Sandra Botté; el vicedirector del organismo, Alejandro Vitale; los investigadores del CONICET Cintia Piccolo y Gerardo Perillo; además de la docente universitaria Claudina Di Martino.

Durante la jornada se analizaron distintos aspectos vinculados al comportamiento costero y a las futuras intervenciones. Entre ellos, se evaluaron los registros meteorológicos disponibles, los regímenes de mareas y la dinámica del oleaje, además de proyectar nuevas herramientas de monitoreo que permitan generar información actualizada para la toma de decisiones.

Otro de los ejes abordados fue la implementación de defensas costeras y mecanismos que favorezcan la retención de arena, un aspecto considerado fundamental para la recuperación de la playa. También se discutieron alternativas relacionadas con el aporte natural de sedimentos y el comportamiento de los médanos.

Asimismo, se trabajó sobre lineamientos generales para la gestión integral de la zona costera, incluyendo cuestiones urbanísticas e hidráulicas como las bajadas náuticas, la extracción regulada de arena y la situación de viviendas afectadas por el desplazamiento de médanos.

Los especialistas coincidieron además en que las soluciones deberán contemplar características particulares para cada sector del distrito, diferenciando las intervenciones necesarias en las playas ubicadas al este y al oeste de Monte Hermoso.

Desde el Municipio destacaron la importancia de articular con instituciones científicas de referencia para garantizar que los futuros proyectos de reconstrucción y protección costera se desarrollen sobre bases técnicas sólidas. En ese sentido, adelantaron que la mesa de trabajo continuará reuniéndose de manera periódica para avanzar en los lineamientos ejecutivos que permitan preservar uno de los principales recursos naturales y turísticos de la ciudad vecina. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (21-06-26).