Autorizaron un leasing por $212,5 millones destinado a una planta potabilizadora, una ambulancia y maquinaria para el municipio

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a celebrar un contrato de leasing con Provincia Leasing S.A. para la adquisición de una planta potabilizadora de agua, una ambulancia, una pala cargadora, una camioneta y un furgón utilitario destinados a distintas áreas del municipio.

La iniciativa faculta al Ejecutivo a concretar la operación mediante contratación directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires.

La operación contempla un monto estimado de hasta 212.504.187,80 pesos, con posibilidad de incremento de hasta un 30 por ciento por variaciones de costos. El leasing tendrá carácter financiero, con cánones mensuales y un plazo de 36 meses.

Durante la lectura del expediente, el concejal Santiago Sola (UCR) destacó la importancia de la incorporación de los bienes previstos en la ordenanza y sostuvo que se trata de “otra gestión más de este gobierno municipal a través de sus propios fondos con un contrato con Provincia Leasing”.

El edil remarcó que “se va a adquirir una nueva ambulancia, que es un aporte más a la salud de este distrito, se va a adquirir una pala cargadora, una camioneta, un furgón utilitario. Y, lo más importante también, una nueva planta potabilizadora, donde se podrá tener menos costos y mayor trabajo para lo que se necesita para la planta del pueblo hoy de Coronel Dorrego”.

Sola señaló además que “son inversiones tomadas a crédito a futuro, obviamente, por el Ejecutivo”, y consideró que forman parte de un conjunto de acciones desarrolladas durante la actual gestión municipal.

También hizo referencia al vínculo entre el municipio y la provincia de Buenos Aires. “No hay que dejar de destacar esas cosas, que pese a quien le pese y guste a quien le guste, ese trabajo mancomunado entre el Ejecutivo y la Provincia está haciendo realidad y está dando sus frutos”, expresó.

En el mismo sentido agregó: “A veces no importan los colores políticos, sino que debemos gobernar. Por lo menos desde estas bancas sí lo sabemos. Nos debemos a todos los ciudadanos dorreguenses”.

Finalmente, manifestó: “Celebramos, estamos muy contentos que siga avanzando. Todo será para que puedan tenerlo los vecinos de Coronel Dorrego”.

A continuación, la concejal Mercedes Gagna (Fuerza Patria) manifestó su acompañamiento al proyecto y subrayó la participación del Estado provincial en la operación.

“Simplemente de acuerdo con lo que acaba de decir el concejal Sola, y remarcar una vez más la importancia de un Estado presente sin el cual todas estas cuestiones no se podrían llevar a cabo”, afirmó.

Además sostuvo que “sin lugar a dudas el Estado municipal tiene que trabajar de la mano con el Estado provincial, porque si no sería imposible”.

La concejal indicó que “es el Estado provincial el que en esta oportunidad está brindando los créditos para que nuestro distrito pueda contar con esta nueva maquinaria, planta potabilizadora y ambulancia, que sin lugar a dudas van a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Por su parte, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) también confirmó el acompañamiento de su bloque.

“Nosotros estamos acá para darles beneficios, ayudar a darles beneficios y soluciones al pueblo”, expresó.

Asimismo, consideró que “esto está bien, está bueno, porque es una inversión para Dorrego, para el distrito”.

En el cierre de su intervención señaló: “Todo lo que sea beneficioso es bienvenido y todo lo que desde este bloque sea para bien, lo vamos a acompañar”. (21-06-26).