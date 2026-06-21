Así quedó el auto que se incendió anoche en la Ruta 3

A las las 20,19 de este sábado, las unidades N° 33 y N° 29 del cuerpo de Bomberos Voluntarios acudieron a un llamado de emergencia por un incendio vehicular registrado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 600.

La dotación estuvo a cargo del jefe Emiliano Menéndez, quien coordinó las tareas de intervención en el lugar para controlar las llamas y evitar riesgos adicionales para la circulación vehicular.

Como consecuencia del siniestro, el automóvil involucrado resultó completamente destruido por el fuego. Se desconocen las causas que originaron el incendio.

No hubo víctimas. (Foto Bomberos). (21-06-26).