Policiales

Así quedó el auto que se incendió anoche en la Ruta 3

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

A las las 20,19 de este sábado, las unidades N° 33 y N° 29 del cuerpo de Bomberos Voluntarios acudieron a un llamado de emergencia por un incendio vehicular registrado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 600.

La dotación estuvo a cargo del jefe Emiliano Menéndez, quien coordinó las tareas de intervención en el lugar para controlar las llamas y evitar riesgos adicionales para la circulación vehicular.

Como consecuencia del siniestro, el automóvil involucrado resultó completamente destruido por el fuego. Se desconocen las causas que originaron el incendio.

No hubo víctimas. (Foto Bomberos). (21-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Dos aprehendidos en Coronel Dorrego por circular en un vehículo con pedido de secuestro

Una familia resultó herida tras un choque en la Ruta 3

Un bahiense resultó gravemente herido tras un vuelco en la Ruta 22

Murió un motociclista tras chocar con un auto que trabajaba para Uber en Punta Alta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior