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Ganaron Suteryh, Villa Rosa, Ferroviario, SUPA y Esperanza

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Elías Folasco anotó dos goles en la victoria de Suteryh. Foto: Suteryh

Se completó este domingo la 12° fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Progreso 1 (Antonioli)
Porteño 1 (Nicolás Restivo

Suteryh 5 (Elías Folasco -2-, Matías Ojeda, Kevin Boles, Tiziano González)
Ventana 0

Pelota 0
Villa Rosa 3 (Matías Izzi, Ian Falcó, Facundo García)

Ferroviario 2 (Nicolás Palacio, de penal; Gastón Cancina)
Independiente de Pringles 0

SUPA 2 (Sabanés y Erbín)
Alumni 0

Esperanza 5 (Luciano Macalú, Leonardo Amarilla, Elías Báez -3-)
Divisorio 3 (Enzo Orellano, Alan Vega -2-)

San Martín 2 (Tomas Galcera y Alex Cornou)
Almaceneros 2 (Gianfranco Navarro -2-)

Ayer, Atlético Monte Hermoso venció 3-0 a Independiente de Dorrego.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 36 puntos; Ferroviario, 31; Suteryh, 28; SUPA e Independiente de Dorrego, 24; Porteño, 23; Ventana, 17; Independiente de Pringles, 16; San Martín y Villa Rosa, 15; Progreso, 14; Almaceneros, 13; Alumni, 12; Esperanza, 7; Divisorio y Pelota, 1.

PRÓXIMA FECHA (13°): Porteño vs. Independiente de Dorrego, Divisorio vs. Progreso, Atlético Monte Hermoso vs. Ferroviario, Independiente de Pringles vs. San Martín, Almaceneros vs. Suteryh, Ventana vs. SUPA, Alumni vs. Pelota y Villa Rosa vs. Esperanza. (21-06-26).

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