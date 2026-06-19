Unifican régimen de scoring para licencias y habilitan denunciar infracciones de tránsito por WhatsApp

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) aprobó un sistema de códigos unívocos para identificar las infracciones de tránsito contempladas en el régimen de Scoring, con el objetivo de unificar criterios entre las distintas jurisdicciones del país y mejorar la administración de los antecedentes de los conductores.

La medida, formalizada mediante una disposición del organismo, establece una codificación única para cada una de las faltas incluidas en el Sistema de Puntos aplicable a la Licencia Nacional de Conducir, creado por el Decreto 437/2011 y actualizado posteriormente por distintas normas.

Según explicó la ANSV, la decisión apunta a fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de registración de infracciones y antecedentes de tránsito, en un contexto donde conviven regulaciones provinciales y municipales que responden al esquema federal argentino. La iniciativa busca garantizar criterios homogéneos para la clasificación de las infracciones y facilitar el intercambio de información entre las jurisdicciones.

El organismo recordó que la implementación de un sistema de puntos unificado fue uno de los compromisos asumidos por la Nación y las provincias en el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, firmado en 2007 y posteriormente ratificado por ley. Asimismo, destacó que en el ámbito del Consejo Federal de Seguridad Vial las provincias manifestaron reiteradamente la necesidad de consolidar y perfeccionar este mecanismo como herramienta para promover conductas responsables al volante.

Sistema de puntos en las licencias de conducir

La nueva codificación tendrá un carácter estrictamente operativo y será utilizada tanto en el Sistema de Puntos como en las actas de infracción confeccionadas por las distintas jurisdicciones. De acuerdo con la ANSV, esto permitirá establecer equivalencias entre faltas registradas en diferentes provincias y municipios, facilitando su correcta incorporación a las bases de datos nacionales.

Desde el organismo señalaron que la medida contribuirá a una administración más uniforme y equitativa del sistema, otorgando mayor seguridad jurídica a los conductores y fortaleciendo la coordinación entre las autoridades de tránsito de todo el país. (DIB). (19-06-26).