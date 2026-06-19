Crisis económica: Villa Rosa prescinde de los jugadores incorporados y pierde a su DT

El Club Atlético Villa Rosa informó que decidió concluir la participación de todos los jugadores incorporados como refuerzos en el plantel superior debido a razones económicas.

La determinación fue adoptada por unanimidad por los miembros presentes de la comisión directiva durante una reunión realizada este jueves. Según explicó la institución en un comunicado, la medida busca evitar riesgos para el patrimonio del club ante el contexto económico que atraviesa el país.

“Vinimos para sumar y defender al club y esta es una manera muy dolorosa pero real”, señalaron desde la entidad, al tiempo que manifestaron su preocupación por un posible agravamiento de la situación económica que afecte a las instituciones deportivas.

Como consecuencia de la decisión, el director técnico Alejandro Papasidero y su cuerpo de colaboradores resolvieron dejar sus funciones. Desde el club indicaron que el entrenador acompañó a los jugadores que había convocado para integrar el plantel.

En el comunicado, Villa Rosa también expresó su desacuerdo con el formato del campeonato, al considerar que la cantidad de equipos participantes y los viajes generan gastos importantes para las instituciones. Además, sostuvo que no tuvo la posibilidad de opinar sobre esa organización.

La entidad agradeció especialmente a Papasidero, a quien definió como una persona que quedó en el cariño y reconocimiento del club por haber conducido al equipo que obtuvo el campeonato después de 42 años. El reconocimiento también alcanzó a los futbolistas que no continuarán en la institución, tanto a los recientemente incorporados como a quienes formaron parte de los últimos títulos obtenidos por Villa Rosa.

Por último, el club expresó su confianza en los jugadores surgidos de la institución y confirmó que afrontará esta nueva etapa con planteles propios, al considerar que cuentan con la preparación necesaria para asumir un rol protagónico en la primera división.(19-06-26).