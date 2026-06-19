Juan Chalde: “La vivienda la definimos como un eje central de nuestro gobierno”

En la reciente entrevista con LA DORREGO, el intendente Juan Chalde destacó que la vivienda “la definimos como un eje central de nuestro gobierno viendo el déficit habitacional que tiene Dorrego”.

Explicó que, ante las dificultades para acceder a planes nacionales y provinciales, el municipio decidió avanzar con herramientas propias. “Si nos quedamos esperando que lleguen esos planes, las soluciones no aparecen”, señaló.

En ese sentido, mencionó la continuidad del FOMUVI, una herramienta creada mediante ordenanza durante la gestión de Fabián Sorsano, que fue modificada para adaptarla al actual esquema de trabajo. “Tomamos esas herramientas y le hicimos algunas modificaciones para trabajar”, indicó.

Detalló que el programa contempla viviendas en terrenos municipales y también en lotes particulares. Recordó que el 2 de junio se sortearon ocho viviendas y señaló que actualmente hay obras en marcha. “Hemos entregado ocho y tenemos dos en construcción y ahora en los próximos días empezamos con otras cuatro y en el mes de octubre aproximadamente vamos a empezar con las últimas tres de esa primera etapa”, expresó.

Chalde explicó que esa primera etapa surgió de la inscripción realizada a fines de 2024 y que el compromiso asumido fue avanzar con todos los beneficiarios que cumplieron los requisitos. “Cuando lleguemos con esas últimas tres que se van a iniciar en octubre, estaríamos dando la última etapa de eso que nos comprometimos en ese momento”, sostuvo.

También destacó otras líneas vinculadas al acceso a la vivienda, como las destinadas a funcionarios policiales, las ejecutadas a través del Instituto de la Vivienda y el programa de mejoramiento habitacional. Sobre este último, explicó que se trata de préstamos municipales para realizar arreglos, terminaciones o pequeñas ampliaciones. “Eso se va a abrir la inscripción ahora seguramente los primeros días de julio”, adelantó.

Respecto a la recuperación y venta de terrenos municipales, mencionó que representa otra alternativa para sectores que pueden acceder a un lote y construir por cuenta propia. “Nuestro objetivo es que esa familia tenga la casa”, afirmó.

Sobre el programa “Tu primera vivienda, tu lote”, dijo que cuenta con una financiación de hasta 36 cuotas y establece plazos para iniciar la construcción. “El lote tiene una financiación de hasta 36 cuotas. Eso es muy accesible para el comprador. Pero a su vez le pone el requisito que tiene que iniciar la construcción y tiene determinados plazos para ir cumpliendo con esa construcción”, detalló.

Luego, aclaró que la ordenanza contempla situaciones particulares y permite una extensión de plazos cuando existe una justificación. “Es muy importante la buena voluntad y el compromiso de la persona de ir cumpliendo con su parte y estar siempre en contacto”, remarcó.

Cambios en Desarrollo Social

Otro de los temas abordados fue la modificación del sistema de asistencia social mediante el programa Sentir. Chalde calificó el balance como positivo y explicó que el objetivo es transformar la forma de acompañamiento a las familias.

“Esto busca justamente una transformación de costumbres, una transformación cultural en cuanto a todo lo que tiene que ver con la ayuda”, afirmó.

Explicó que el programa apunta a que la asistencia tenga una contraprestación comunitaria. “La persona tiene una necesidad, nosotros le damos la respuesta y esa persona la devuelve con una determinada tarea comunitaria”, señaló.

Según indicó, las tareas se realizan en espacios públicos, instituciones educativas y asociaciones civiles. Mencionó trabajos en clubes, el hogar de ancianos, establecimientos educativos, el hospital, tareas de pintura, mantenimiento y cortes de pasto.

Además, destacó el trabajo conjunto con instituciones locales. “Lo que buscamos es que todos trabajemos en la misma línea”, expresó, y consideró fundamental el intercambio de información para evitar superposición de ayudas.

Sobre el reemplazo de la entrega de mercadería por una ayuda económica, explicó que busca otorgar mayor autonomía a las familias. “En valores económicos es lo mismo, pero la persona elige en qué lo gasta”, afirmó.

Obras y prioridades para el próximo período

Al analizar la segunda mitad de su mandato, Chalde señaló que vivienda y salud fueron dos áreas con una fuerte inversión, mientras que ahora el foco estará en el mantenimiento urbano.

“Lo que ahora tenemos que reforzar en lo que queda de este segundo semestre y el año que viene es en el mantenimiento de espacios públicos: llámese bacheo, repavimentación, arreglo de veredas y mejorar espacios verdes”, explicó.

También hizo referencia a la planta municipal de asfalto y señaló que se trabaja para determinar si puede volver a utilizarse. Además, mencionó conversaciones con la empresa que tendrá a cargo servicios vinculados a la Ruta 3 para que instale su obrador en Coronel Dorrego.

“Si lo logramos, es seguramente una fuente de empleo importante para nuestros vecinos de Dorrego”, afirmó.

En cuanto a las localidades del distrito, destacó la importancia de continuar con políticas para Marisol y el turismo rural. Mencionó actividades que generaron movimiento económico y afirmó que el objetivo es “generar trabajo, empleo, prestación de servicios en la localidad”.

Caminos rurales y salud

En el cierre de la entrevista, Chalde se refirió al estado de los caminos rurales tras las lluvias. “El deterioro en los caminos que se produjo por la cantidad de lluvias que hubo es hoy un tema que nos aboca permanentemente”, indicó.

Aseguró que se trabaja junto a comisiones de fomento y vecinos del sector rural para recuperar la transitabilidad.

También habló sobre la situación sanitaria y los reclamos vinculados a las obras sociales. “Estamos haciendo nuestro reclamo permanente a que mejore la prestación de IOMA, que mejore la prestación de PAMI”, expresó.

Aclaró que el reclamo no está dirigido a las oficinas locales, a las que calificó como bien atendidas, sino a las dificultades de cobertura que afectan a los vecinos. (19-06-26).