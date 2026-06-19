El Concejo le dio al gobierno municipal una herramienta clave para recuperar veredas en todo el distrito

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que otorga al Departamento Ejecutivo una herramienta para intervenir en la reparación y construcción de veredas deterioradas en todo el distrito, con distintas modalidades de ejecución y financiamiento para los propietarios frentistas.

La iniciativa autoriza al municipio a relevar el estado de las veredas, intimar a los propietarios para que realicen las obras necesarias y, ante el incumplimiento, ejecutar los trabajos para luego recuperar los costos mediante distintos planes de pago.

Durante la explicación del proyecto, el concejal de la UCR Juan Pablo Fuertes destacó que la propuesta surgió de un trabajo realizado en comisión y respondió a una problemática que se observa en distintos sectores del distrito.

“Esto es fruto de un trabajo que hemos realizado desde nuestro bloque en el impulso y en comisiones para darle una herramienta quizás novedosa al Ejecutivo”, señaló.

El edil explicó que la iniciativa busca actualizar los mecanismos existentes para abordar el deterioro de las veredas. “La legislación tiene que ser fruto o tiene que acompañar al transcurso del tiempo y a los hechos”, afirmó.

Según expresó, el estado actual de muchas veredas encuentra una de sus principales causas en el paso del tiempo. “Hoy por hoy, acá como se pudo observar en uno de los considerandos, las veredas en nuestro distrito se hallan deterioradas quizás básicamente por el transcurso del tiempo”, indicó.

Fuertes remarcó que el proyecto pretende establecer un marco regulatorio y ofrecer alternativas para facilitar la concreción de las obras. “Estuvimos realmente pensando y trabajando a conciencia en cómo podríamos por una parte darle un marco regulatorio, una herramienta al Ejecutivo para que pueda avanzar en esto y también facilitarle modalidades de pago e incluso modalidades de ejecución a la gente para realizar, para incentivarlos y para invitarlos a realizar estas obras que en definitiva benefician a todos quienes habitamos el distrito”, sostuvo.

“Las veredas son elementos fundamentales del espacio público, brindan seguridad a los peatones, tienen que ser accesibles para todos, tienen que garantizar el derecho fundamental de la libre circulación de las personas”, expresó.

Asimismo, señaló que cumplen otras funciones vinculadas al entorno urbano. “Contienen o son el marco del arbolado público que también es algo fundamental y tienen también que cumplir la función de contención de la erosión que se produce como consecuencia de las lluvias acumuladas en los frentes de las casas y en los negocios; las veredas realmente cumplen una función primordial”, manifestó.

La ordenanza aprobada contempla distintas alternativas para que los vecinos puedan concretar las mejoras, ya sea mediante obras a su cargo, a través de la intervención municipal con recuperación de costos o mediante un esquema mixto con aporte de materiales por parte del frentista.

“Esperamos que con estas modalidades de ejecución y con estas facilidades de pago la gente realmente, ya sea que decida hacerlo a su cargo o con estas otras modalidades un poco más novedosas, avancen con esto”, dijo Fuertes.

Además, consideró que las dificultades económicas suelen postergar este tipo de obras. “Realmente a veces es una cuestión de falta de presupuesto. Uno quiere hacer una obra o quiere mejorar; yo personalmente no creo que a nadie le guste tener el frente de su vivienda deteriorado y a veces es una falta realmente de presupuesto o de la oportunidad adecuada”, afirmó.

“En estos casos van a estar estas facilidades como para hacerlo y es una gran satisfacción que hoy podamos estar sacando”, concluyó. (19-06-26).