Llaman a licitación para instalar un parque solar en Marisol

El intendente Juan Chalde expresó su satisfacción por el llamado a licitación para la instalación de un parque solar en Marisol y destacó la predisposición del subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, quien impulsó el proyecto.

La iniciativa forma parte del Plan de Generación Distribuida Solar que llevan adelante la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA), a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED).

La Licitación Nº 2/2026 contempla la construcción de tres nuevos parques solares en las localidades de Castilla (Chacabuco), Marisol (Coronel Dorrego) y Gorchs (General Belgrano). El llamado fue realizado en mayo de este año, con adjudicación prevista para agosto y puesta en funcionamiento de las instalaciones a mediados de 2027.

El plan prevé incorporar una potencia fotovoltaica total de 1 MWp y sistemas de almacenamiento mediante bancos de baterías, con el objetivo de atender problemáticas específicas de las redes eléctricas y responder a demandas estacionales.

En el caso de Marisol, el parque solar tendrá una potencia de 200 kWp y contará con un sistema de almacenamiento de 1.500 kWh. El proyecto será desarrollado junto a la Cooperativa Eléctrica de Coronel Dorrego. Según se informó, la incorporación de almacenamiento permitirá atender las variaciones de demanda propias de la localidad balnearia y cubrir consumos tanto diurnos como nocturnos.

Desde la Provincia señalaron que el objetivo de estas obras es fortalecer la calidad del servicio eléctrico mediante soluciones de generación distribuida renovable de rápida implementación, incrementando la disponibilidad de energía para el desarrollo de las comunidades locales.

Los tres nuevos proyectos se sumarán a otras cinco obras actualmente en ejecución en Pipinas (Punta Indio), 16 de Julio (Azul), Alberti, San Cayetano y Pehuen Co (Coronel Rosales), que fueron licitadas durante 2025 y estarán operativas en la segunda mitad de este año.

El Plan de Generación Distribuida Solar busca brindar soluciones energéticas sustentables en zonas con restricciones en la red eléctrica, especialmente aquellas ubicadas en puntas de línea o con demandas estacionales, favoreciendo la sustitución de generación convencional, la reducción de pérdidas y el desarrollo productivo local.

Con la incorporación de las nuevas centrales en 2027, la provincia de Buenos Aires contará con 34 parques solares operativos y una potencia fotovoltaica instalada de 12 MWp. (19-06-26).