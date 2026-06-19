La ciudad

Fin de semana a pura tradición en la ciudad con la Peña Nativista

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Peña Nativista organizará distintas actividades tradicionales que se desarrollarán entre hoy viernes 19 y el domingo 21 de junio.

El cronograma comenzará a las 20:30 de hoy, con un campeonato de truco. La inscripción tendrá un valor de 50 mil pesos por pareja y el 80 por ciento de lo recaudado se destinará a premios. Los interesados podrán obtener más información al 2921 470456 o a través de las redes sociales de la institución.

Las actividades continuarán el sábado 20, desde las 10, con el concurso de tuze, una prueba de mansedumbre con caballos mansos. También se realizará la probada de potros para el concurso de mansedumbre que se presentará en la Fiesta de las Llanuras el 7 de noviembre.

La inscripción para esta competencia será de 100 mil pesos y se otorgarán premios de 2 millones de pesos para el primer puesto y de 1 millón para el segundo. La participación de damas será gratuita.

Además, se desarrollará una pialada de terneros puerta afuera por callejón, en modalidad individual. La inscripción tendrá un costo de 70 mil pesos y habrá 4 millones de pesos en premios.

Desde las 21, en el rancho de la Peña, se presentarán grupos de danza de la institución y actuarán Ignacio Rodríguez, de Oriente; Emmanuel D’Addario, de Coronel Dorrego; y Los 4 de Acá, de Chivilcoy. Habrá servicio de cantina.

El domingo 21, desde las 10, se llevará adelante una prueba de riendas clasificatoria para Fiestas Patrias de Saladillo, en las categorías redomones, mansos y damas.

La actividad contará con la animación de Alan Eriksen, Santiago Ayzaguerre y Martín Oviedo.

El valor de las entradas para sábado y domingo en el campo de jineteada será de 15 mil pesos. Por jornada costarán 10 mil pesos y la noche de peña tendrá un valor de 10 mil pesos. (19-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La comuna suma un nuevo terreno mediante Prescripción Aministrativa

El Concejo le dio al gobierno municipal una herramienta clave para recuperar veredas en todo el distrito

Juan Chalde: “La vivienda la definimos como un eje central de nuestro gobierno”

Chalde destacó el diálogo con el sindicato municipal y advirtió sobre las limitaciones financieras

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior