Partidazo de sábado en Monte Hermoso: el puntero Atlético recibirá a Independiente

El puntero Atlético Monte Hermoso, que ganó los 11 partidos que jugó, recibirá este sábado 20 -desde las 19- a Independiente de Coronel Dorrego en el partido saliente de la 12da. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Si bien el partido debía jugarse en 25 de Mayo y Lequerica de nuestra ciudad, se decidió cambiar la localía porque la entidad del balneario inaugurará la iluminación de su campo de juego 15 de Agosto.

El resto de la programación se disputará el domingo desde las 15 con los siguientes cotejos:

Esperanza vs. Divisorio

Club de Pelota vs. Villa Rosa

S.U.P.A. vs. Alumni

Suteryh vs. Atlético Ventana

San Martín vs. Almaceneros

Ferroviario vs. Independiente de Pringles

Progreso vs. Porteño

POSICIONES: Atlético MH, 33 puntos; Ferroviario , 28; Suteryh, 25; Independiente de Dorrego, 24; Porteño, 22; SUPA, 21; Atlético Ventana, 17; Independiente de Pringles, 16; San Martín, 14; Progreso, 13; Villa Rosa, Alumni y Almaceneros, 12; Esperanza, 4; Divisorio y Pelota, 1. (19-06-26).