Deportes

Partidazo de sábado en Monte Hermoso: el puntero Atlético recibirá a Independiente

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El puntero Atlético Monte Hermoso, que ganó los 11 partidos que jugó, recibirá este sábado 20 -desde las 19- a Independiente de Coronel Dorrego en el partido saliente de la 12da. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Si bien el partido debía jugarse en 25 de Mayo y Lequerica de nuestra ciudad, se decidió cambiar la localía porque la entidad del balneario inaugurará la iluminación de su campo de juego 15 de Agosto.

El resto de la programación se disputará el domingo desde las 15 con los siguientes cotejos:

Esperanza vs. Divisorio

Club de Pelota vs. Villa Rosa

S.U.P.A. vs. Alumni

Suteryh vs. Atlético Ventana

San Martín vs. Almaceneros

Ferroviario vs. Independiente de Pringles

Progreso vs. Porteño

POSICIONES: Atlético MH, 33 puntos; Ferroviario , 28; Suteryh, 25; Independiente de Dorrego, 24; Porteño, 22; SUPA, 21; Atlético Ventana, 17; Independiente de Pringles, 16; San Martín, 14; Progreso, 13; Villa Rosa, Alumni y Almaceneros, 12; Esperanza, 4; Divisorio y Pelota, 1. (19-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Crisis económica: Villa Rosa prescinde de los jugadores incorporados y pierde a su DT

¡¡¡Diga 33!!!: Monte sigue con puntaje ideal en 11 fechas

A Diego le cortaron las piernas, al fútbol le están cortando el corazón

Fede Rasmussen hizo un gol en la victoria de Colón: “Que sirva como una inyección de confianza”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior