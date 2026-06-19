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El Puente Viejo será nuevamente el escenario del acto por el Día de la Bandera

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La comunidad de Oriente compartirá este sábado 20 de junio el acto oficial por el Día de la Bandera, en una ceremonia que se realizará a las 14 horas en el paraje Puente Viejo, sobre el río Quequén Salado.

La actividad es organizada por el Área de Cultura y Educación de la Municipalidad de Coronel Dorrego y tendrá un carácter compartido con el distrito de Tres Arroyos, en una jornada destinada a rendir homenaje al general Manuel Belgrano.

Uno de los momentos centrales del acto será la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera, que realizarán alumnos de cuarto año de distintas instituciones educativas, acompañados por sus familias, docentes, autoridades y vecinos.

Estarán presentes el intendente municipal de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; el delegado municipal de Oriente, Patricio Bertone; el subdelegado de Marisol, Silvio Traverso; el presidente del Concejo Deliberante, Tomás Del Valle; e integrantes de los distintos bloques del cuerpo deliberativo.

También participará el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, junto a miembros de su gabinete.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de esta ceremonia, que reunirá a vecinos, instituciones y autoridades. (19-06-26).

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