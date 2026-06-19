El Puente Viejo será nuevamente el escenario del acto por el Día de la Bandera

La comunidad de Oriente compartirá este sábado 20 de junio el acto oficial por el Día de la Bandera, en una ceremonia que se realizará a las 14 horas en el paraje Puente Viejo, sobre el río Quequén Salado.

La actividad es organizada por el Área de Cultura y Educación de la Municipalidad de Coronel Dorrego y tendrá un carácter compartido con el distrito de Tres Arroyos, en una jornada destinada a rendir homenaje al general Manuel Belgrano.

Uno de los momentos centrales del acto será la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera, que realizarán alumnos de cuarto año de distintas instituciones educativas, acompañados por sus familias, docentes, autoridades y vecinos.

Estarán presentes el intendente municipal de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; el delegado municipal de Oriente, Patricio Bertone; el subdelegado de Marisol, Silvio Traverso; el presidente del Concejo Deliberante, Tomás Del Valle; e integrantes de los distintos bloques del cuerpo deliberativo.

También participará el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, junto a miembros de su gabinete.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de esta ceremonia, que reunirá a vecinos, instituciones y autoridades. (19-06-26).