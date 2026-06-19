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Por el fallecimiento del jefe de Gabinete de Tres Arroyos, el acto por el Día de la Bandera se realizará en la plaza Juan Maciel de Oriente

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JULIO FEDERICO (FOTO LA VOZ DEL PUEBLO)

La Municipalidad de Coronel Dorrego informó esta noche que por respeto y acompañamiento a la comunidad del distrito vecino de Tres Arroyos ante el fallecimiento de su Jefe de Gabinete (Julio Federico) se dispuso trasladar el acto por el Día de la Bandera a la Plaza Juan B. Maciel de la localidad de Oriente.

En dicho lugar se llevará a cabo el acto protocolar y la Promesa a la Bandera de los alumnos de 4.º grado de la Escuela Primaria N.º 8.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad y los invitamos a acompañarnos en esta significativa jornada patriótica”, destacó el Ejecutivo. (19-06-26).

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