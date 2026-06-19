Por el fallecimiento del jefe de Gabinete de Tres Arroyos, el acto por el Día de la Bandera se realizará en la plaza Juan Maciel de Oriente

La Municipalidad de Coronel Dorrego informó esta noche que por respeto y acompañamiento a la comunidad del distrito vecino de Tres Arroyos ante el fallecimiento de su Jefe de Gabinete (Julio Federico) se dispuso trasladar el acto por el Día de la Bandera a la Plaza Juan B. Maciel de la localidad de Oriente.

En dicho lugar se llevará a cabo el acto protocolar y la Promesa a la Bandera de los alumnos de 4.º grado de la Escuela Primaria N.º 8.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad y los invitamos a acompañarnos en esta significativa jornada patriótica”, destacó el Ejecutivo. (19-06-26).