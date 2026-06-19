La comuna suma un nuevo terreno mediante Prescripción Aministrativa

El intendente de Coronel Dorrego, Juan Chalde, y el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso, desarrollaron este jueves una intensa agenda de trabajo en La Plata.

Durante la jornada realizaron gestiones en distintos organismos provinciales vinculadas a tierras, ordenamiento urbano, hidráulica y obras públicas.

Escritura y trámites para vecinos

En la Escribanía General de Gobierno, Chalde firmó una escritura que incorpora un nuevo terreno ubicado en la ciudad cabecera al patrimonio municipal mediante la denominada Prescripción Administrativa.

Además, gestionó la posibilidad de acelerar los trámites para la obtención de escrituras destinadas a vecinos de diferentes barrios del distrito.

Ordenamiento urbano y proyectos para Marisol

En el Ministerio de Infraestructura, Chalde y Zarzoso mantuvieron un encuentro en la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial con su titular, Carla Filippini, donde ultimaron detalles del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (C.O.U.T.) para dar continuidad a las correcciones sugeridas y avanzar en su tratamiento por parte del Concejo Deliberante.

También se reunieron con el arquitecto Marcos Canciani, responsable de la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, para abordar temas vinculados a y a proyectos privados en el distrito.

Situación hídrica y limpieza de canales

En la Dirección Provincial de Hidráulica, las autoridades informaron sobre la actualidad hídrica del Partido, especialmente en la zona rural, y gestionaron horas de retroexcavadora para la limpieza de canales de desagües pluviales.

Obras públicas

Por último, en la Dirección de Evaluación, Estudio y Análisis de Proyectos de Obra Pública Municipal, se reunieron con su titular, Gustavo Raik, con quien analizaron proyectos presentados por la Dirección de Obras Públicas de la comuna, que incluyen asfalto, cordón cuneta y luminarias.

Según se informó, las iniciativas fueron recibidas positivamente y giradas a la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal. (19-06-26).