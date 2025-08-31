La Región

Realizarán en Monte Hermoso un taller gratuito sobre alimentación saludable en la adolescencia

La Secretaría de Salud de Monte Hermoso invita a participar de un nuevo taller gratuito sobre alimentación saludable en la adolescencia, una etapa clave para el crecimiento, el rendimiento físico e intelectual y la construcción de hábitos que impactan en la vida adulta.

La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años y se desarrollará el martes 2 de septiembre, de 10.30 a 12 en el CAPS San Martín (Río Atuel y avenida San Martín).

El encuentro busca brindar herramientas prácticas sobre la importancia de una nutrición equilibrada y cómo influye en el bienestar, el desarrollo y la energía diaria de los adolescentes.

Las inscripciones se realizan a través del teléfono (02921) 483693. (Noticias Monte Hermoso). (31-08-25).

