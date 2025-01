Novedades del fútbol local

Repasamos las últimas novedades de los clubes de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego publicadas por el portal Bola 8:

Daniel Faur acordó su continuidad en Ferroviario para la temporada 2025.

El puntaltense asumió en julio de 2023 y, desde allí, la comisión directiva le ratifica, una vez más, la confianza por segunda vez consecutiva para quedar en el cargo.

Será la tercera temporada del «Turco», que, además, estará a cargo de la coordinación del futbol menor e infantil.

Por otra parte, Emanuel Matelica continuará en la dirección técnica de Villa Rosa para la temporada 2025.

Bajo su conducción, el albiverde ganó dos certámenes: el Oficial 2023 y la denominada “Copa de la Liga” de 2024.

Será su tercer año al frente del club (asumió en julio de 2023).

El talentoso delantero de Independiente Diego Banegas, aseguró a Bola 8 que su intención es jugar en otra Liga.

“Por ahora, no tengo nada arreglado pero seguramente me vaya a jugar a otra liga. Me voy triste porque me quería ir campeón con el rojo y lamentablemente no se pudo”, dijo.

“El año en lo personal lo terminé bien. Contento porque terminé goleador y pude ayudar al equipo pero me hubiese gustado poder jugar una final más con Independiente”, admitió.

“Dejame agradecer también al club más grande de liga: ¡Gracias Rojo!”, completó.

Siguiendo con Independiente, se conoció la primera bomba del mercado de pases: Benjamín Masciale, uno de los puntos altos del Villa Rosa 2024, es nuevo refuerzo del rojo.

Es la primera imera incorporación confirmada para el equipo que dirige Maximiliano Gootfridt.

Valentino Barone, uno de los puntos altos de San Martín en la temporada pasada, reconoció que si idea es seguir su carrera en Sporting de Punta Alta.

“Ya hablé con la gente de San Martín, estuvieron contentos conmigo y quieren que continúe. Pero mi intención era ganar minutos y rodaje para volver a Sporting. Por el momento, no arreglé nada pero mi pase está ahí y tengo que esperar a ver si voy a ser tenido en cuenta. Sino voy a ver a qué club voy a ir porque tengo otras ofertas también pero nada decidido todavía”.

“Creo que mi paso por el club (San Martín) fue bueno teniendo en cuenta que tuve poco tiempo de adaptación. Enseguida que llegué arrancó la competencia y me adapté muy rápido. También siento que logré parte de lo que yo quería y necesitaba que era sumar minutos, ritmo y roce”, dijo.

“La eliminación con Ferroviario fue dolorosa por cómo se dieron las cosas. Durante 85 minutos fuimos superiores y demostramos que podíamos ganar”, cerró.

Bruno Arias seguirá su carrera en Tiro Federal de Bahía Blanca, su club de origen y dueño de su pase.

Es la primera baja confirmada de Atlético Monte Hermoso respecto al plantel campeón de 2024. (11-01-25).